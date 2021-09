Existen mujeres que suelen ser muy habilidosas con las intuiciones o presentimientos que tienen, a tal punto que en ocasiones pueden descubrir a novios infieles de formas desconcertantes. En la disyuntiva de creer o reventar, uno siempre termina creyendo en estas cuestiones "esotéricas". El claro ejemplo de este aparente don intuitivo es el una usuaria de Twitter que publicó un posteo que se hizo viral y en el cual contó una extravagante historia que le ocurrió al mirar el perfil de Instagram de otra mujer.

La situación fue protagonizada por la usuaria de Twitter Agos Machuca (@Agos_machuca), quien en esa cuenta de la red social contó: "'Ojo de loca' pero yo una vez estaba al re pedo mirando perfiles de insta y no sé por qué una mina que jamás vi en mi vida me llamó la atención y me hizo ruido, nivel: abrí su perfil y me agarraron escalofríos. 3 meses después me enteré que ERA LA NOVIA DE MI NOVIO".

El tuit se hizo viral con 116 "me gusta" y tuvo más de siete mil retuits en la red social del pajarito. Además, como ya nos tienen acostumbrados estos posteos virales, miles de comentarios fueron despachados por los usuarios de Twitter.

Ustedes se ríen del “ojo de loca” pero yo una vez estaba al re pedo mirando perfiles de insta y no se porque una mina q jamás vi en mi vida me llamo la atención y me hizo ruido, nivel: abrí su perfil y me agarraron escalofríos. 3 meses después me enteré q ERA LA NOVIA DE MI NOVIO — Agos Machuca (@Agos_machuca) September 1, 2021

"Es tan real esas sensaciones, te juro que te creo"; "Es tan real esas sensaciones, te juro que te creo"; "¿Y todavía le seguís diciendo novio? Yo ya lo hubiese dejado"; "Doy fe, yo siempre tuve un sexto sentido para eso, ahora lo apagué pues confianza pero a veces me hacen ruido cosas y me autoeduco para no amargarme porque a veces sufrís al pedo"; "Esas sensaciones son un flash"; "Jamás falla el ojo de loca"; "Me paso lo mismo, ese segundo en que todo empieza a encajar es TREMENDO"; "Uee ese sentido arácnido 10/10", fueron algunos de los comentarios.

Por otro lado, algunos usuarios de la red social relataron situaciones similares a la de @Agos_machuca, que no dejaron de ser menos interesantes que la historia original:

"Me pasó CASI lo mismo, estaba en algo con un chico y miré historias de Instagram y de la nada la chica me hizo ruido (nunca la vi en mi vida, ni sabía que la seguía) cuestión que después sube una historia con este chico en la casa de él, obvio que le corté el rostro de una".

"A mí me paso con una mina que se hablaba con el ex y 2 más... después me decía que yo era loco, que como iba a pensar que me había cagado y demás. Obvio que la mande tan a la mierd que no me arrepiento de cada palabra que dije".

"Yo tenía miedo que me pase eso. Encontré todos like a cul... todo porque una vez me apareció seguir a una mina que él seguía y comencé a buscar. Se enojo y me dejó el fin de mí relación, pero ahora estoy en paz".

"Encuentro mensajes en Messenger con una de sus amigas, nada grave, sabía que algo había. 15 días después me cagó con ella, lo perdoné, después me cagó con mi mejor amiga, ambos lo negaron, pero lo presentía, lo dejé y me enteré después que ella era su novia de 6 meses, yo 2 años".

"Me paso con un perfil del pibe con el que salía, me daba ganas de vomitar siempre que estaba con él. Resulta que se hablaban y cog... mientras él quería un noviazgo conmigo jajajajaja ojo de loca no miente y yo estoy re loca".