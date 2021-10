La cuarentena por la pandemia del coronavirus propició que muchas parejas o internautas buscaran alternativas para encender la llama y mantener las expectativas del encuentro altas en un contexto de distanciamiento.

A raíz de estas circunstancias, muchos usuarios desplegaron toda su creatividad e imaginación para proponer –sin quedar como un descubicado/a- un intercambio de contenidos sexuales a través de las redes sociales.

El sexting se volvió una de las prácticas más recomendadas, incluso por el exministro de Salud, Ginés González García, quien promovió esta idea en el marco de la prevención por la pandemia del Covid-19.

Desde entonces, el ida y vuelta de nudes, los videos hot, o los audios subidos de tono se volvieron una de las herramientas más implementadas por los centennials y millenials para alimentar las fantasías y los deseos de compartir un encuentro fogoso con otra persona.

No obstante, pese a que esta práctica se volvió mucho más natural en los últimos meses, todo parecería indicar que nunca faltan aquellos o aquellas que pecan de ingenuos o inocentes y que malinterpretan los mensajes de sus interlocutores, provocando un papelón o una situación realmente graciosa.

Esto saltó a la vista una vez más en una reciente publicación viral de Twitter: una mala interpretación de un mensaje por un chat virtual se convirtió en uno de los memes más graciosos y difundidos de esta semana en la red social del pajarito de la mano del popular usuario @EzeChillo.

El internauta compartió en la plataforma virtual la captura de pantalla de una insólita conversación por Facebook Messenger entre dos extraños y cosechó miles de “corazones” en cuestión de horas.

Se trata de un diálogo en el que, en medio de un clima “hot”, una persona le pide a otra que le envié una foto sugerente de las partes íntimas de su cuerpo, pero lo que parece una propuesta bastante clara, termina con un inesperado final.

“¿Me muestras tu... (…)”, le consulta una persona a la otra, sin explicitar qué es lo que quería ver por vergüenza. “Es que me da pena (quiere decir vergüenza, en Colombia)”, explica. Su interlocutor/a le pide que sea más claro y que no ande con rodeos, entonces el otro contesta: “¿...tu aparato reproductor?”. Finalmente, a propósito o no, vemos que la otra persona le responde con una foto muy literal de su aparato reproductor de música.