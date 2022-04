Megan Fox y Machine Gun Kelly tienen un romance muy mediático, y siempre que tienen la oportunidad, disfrutan de exponer sus excentricidades. En las últimas horas, revelaron otra de sus particularidades: toman su sangre mutuamente a modo de ritual.

“Supongo que beber la sangre del otro podría hacer pensar mal a la gente o la gente nos imagina con copas como en ‘Game of Thrones’, bebiendo la sangre del otro. Son solo unas pocas gotas, pero sí, en ocasiones consumimos la sangre solo con fines rituales”, contó la celebridad a la revista estadounidense Glamour.

La actriz mostró su lado espiritual: “Leo las cartas del tarot y me gusta la astrología y hago todas estas prácticas y meditaciones metafísicas. Hago rituales en lunas nuevas y lunas llenas, y todas esas cosas. Entonces, cuando lo hago, es un pasaje o se usa por una razón. Y está controlado, es como ‘vamos a derramar unas gotas de sangre y beberla cada uno’”.

A pesar de esto, Megan Fox afirmó que es mucho más controlada que su pareja. “Él es mucho más desordenado, frenético y caótico, donde está dispuesto a abrirse el pecho con vidrios rotos y decir ‘toma mi alma’”.

Megan Fox, junto a su futuro esposo, el rapero Machine Gun Kelly.

Un extraño pedido de casamiento

En ocasión del anuncio de su casamiento, la actriz había publicado en sus redes:

“En julio de 2020 nos sentamos bajo este baniano. Pedimos magia. No sabíamos el dolor al que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. Inconscientes del trabajo y sacrificios que la relación requeriría de nosotros, pero embriagados del amor. Y el karma. De alguna manera, un año y medio más tarde, después de haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé posible, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí…y luego bebimos la sangre del otro”

El final del anuncio había generado controversia, pero nunca nadie se imaginó que lo que decía en ese entonces no era una metáfora, sino que era real.

.

El viaje místico de Megan Fox y Machine Gun Kelly

Su futuro esposo también ventiló intimidades extravagantes. En el programa de TV de Jimmy Kimmel, describió cómo fue la experiencia de tomar ayahuasca junto a Megan Fox en Costa Rica. “Fue una de las cosas más importantes que me pasó”, contó sobre el viaje, que duró tres días.

El rapero dijo que se trató de un viaje guiado por un chamán misterioso: “Era un círculo de unas veinte personas. Esto es en el bosque o la selva, estás a dieta, no comes más allá de las cinco de la tarde, ni bebes agua, ni nada”.

Su relato continuó: “Estábamos exorcizando algunas cosas para sacarlas fuera de nosotros, cosas que necesitábamos eliminar. La planta es una medicina que realmente entra dentro de vos, podías sentirla trabajando dentro de tu cuerpo. Incluso después de salir se quedaba allí”.