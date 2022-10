Una usaría de TikTok se hizo viral luego de que contó lo que gana diariamente por ser mesera en dos locales de comida de Estados Unidos y detalló algunos de los distintos secretos que esconden los trabajadores gastronómicos. A pesar de la buena voluntad y sinceridad de la chica, se produjo un debate sobre el tema y muchos usuarios criticaron ferozmente sus dichos y hasta amenazaron con no dar más propina.

En estos últimos años, el trabajo de mozo o asistente de cocina se hizo más visible en las redes sociales debido a que muchas personas de Latinoamérica deciden irse de sus países de origen para encarar un nuevo destino con estas profesiones, ya que consideran que las ganancias a recibir son mayores a las que tendrían en otro lado. Continuando con esta afirmación, se estima que solamente en Norte América hay unos dos millones de trabajadores que atienden locales de comidas

Si bien los inmigrantes ganan el sueldo mínimo de Estados Unidos, el trabajo de mesero continúa siendo uno de los más elegidos debido a que por lo general no son jornadas full time, sino más bien de medio tiempo y además, se puede generar grandes ganancias según la propina que brinden los clientes. Además, en muchos casos, se les da alguna de las comidas del día lo que significa un ahorro para la economía individual.

Son cada vez más los individuos que utilizan las redes sociales para mostrar las nuevas costumbre y trabajos en el extranjero, sin embargo, hay algunos de ellos que generan arduos debates. En este caso particular, una joven tiktoker llamada Nadia Garza (@nadiagarza1) contó su experiencia como trabajadora de origen mexicano y dejó entre ver las contras del mismo. Pese a su sinceridad, muchos criticaron sus dichos y ella debió salir a dar explicaciones.

¿Cuánto gana la mesera en Estados Unidos?

Si bien Garza usa su cuenta de TikTok hace un tiempo largo, hace unas horas se hizo viral debido a que detalló cuanto gana de propina por día y señaló como varían sus ganancias por los clientes. Todo comenzó cuando la joven mexicana contó que estaba muy contenta porque un hombre le dejó 100 dolares de "recompensa". "Si vieran mi emoción al darme cuenta de que me dejaron 100 dólares de propina. Estaba tan emocionada que dije: Nadie me va a derrotar este día" dijo la chica en el video.

Si bien la joven se mostró muy agradecida con el gesto, también señaló que hay personas que solo dejan centavos que no suman. Respondiendo las dudas de distintas personas, en otro video, explicó que normalmente gana entre 100 y 120 dolares por 5 horas de trabajo. Luego de dar estas cifras, muchos usuarios salieron a cuestionar su queja acerca de las propinas que le dan y sostuvieron que ganan mucho menos de lo que ella recibe.

Debido a que una mujer le contesto "Gracias a ti ya no daré más propinas, ganan más que yo", la tiktoker se vio en la obligación a dar su opinión al respecto y dejo en claro su posición. "Gracias a este tipo de personas, por eso a los latinos nos toman como codos", aseguró la mexicana y continuó "Me pagan por servirles a ustedes, ya sea poco, pero me pagan".

Si bien muchas personas la criticaron, otros salieron a defenderla y contaron sus experiencias como meseros en el extranjero . "Solo los que trabajamos en cocina o de meseros siempre dejamos propina porque sabemos que con ese sueldo bajo no se vive", comentó una joven. "Yo no sabía mucho sobre las propinas, hasta que mi hijo que es mesero me lo explicó. Entonces ya sí dejo siempre una muy buena propina", confirmó otra señora.