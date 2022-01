Lionel Messi es una de las figuras del fútbol más importantes del mundo, y sin lugar a dudas, uno de los hombres más queridos y valorados por los argentinos. Cada vez que el capitán de la Selección pisa su suelo natal, decenas de miles de admiradores se desesperan por seguir su rastro e intentar conseguir un autógrafo, una foto, o hasta incluso un video suyo en un entrenamiento.

Además de esto, “la Pulga” parece ser un hombre con los pies en la tierra y que no tiene problema en saludar a sus fanáticos. Eso sí, siempre que sea con respeto. Sin embargo, la fantasía de compartir algo más que una “selfie” o un video del astro en su casa familiar de rosario o en la cancha nunca falta entre los hinchas.

Tal es así que, en el último tiempo y a modo de broma, los usuarios más jóvenes de las redes sociales empezaron a crear distintos memes o publicaciones con fotos muy editadas de Messi en las que lo colocan en situaciones de lo más insólitas y absurdas, con el único objetivo de generar risa.

Con una buena edición de foto y mucho humor, un chico aparentó haber tomado unos mates con Lio Messi en su casa. Fuente: ( Twitter @Estivon12)

Por dar un ejemplo, el miércoles de esta semana, un usuario compartió en su cuenta de Twitter una divertida broma que realizó en sus historias de Instagram, en donde se veía al ex Barcelona F.C, muy contento y con su equipo de mate, en lo que parecía ser la casa del autor del tweet. “Salieron esos matecitos con el perruski @leomessi. Te amo bro”, escribió de forma irónica, como quien finge tener una relación cercana con el ídolo de millones.

.

No obstante, no todos parecen estar al tanto de esta clase de humor irónica y absurda que circula en las redes. Según compartió en ese mismo posteo “@Estivon12”, el twittero en cuestión, una amiga suya, “Sofi”, no entendió su chiste, y creyó que su amigo estaba compartiendo un momento muy personal y atípico con el campeón de la Copa América de verdad.

La foto original de Lionel Messi tomando mate, compartida en sus propias redes sociales, que el joven usó para editar y bromear a sus seguidores.

“Boludo, ¿sos amigo de Messi?”, preguntó con entusiasmo su amiga por el chat privado de Instagram. “Sisi, es amigo de la familia porque mi abuela era amiga de su abuela”, respondió el joven de forma pícara, para seguirle la corriente y probar qué tan lejos podía llegar su broma.

La amiga del twittero no había entendido el chiste, y el joven decidió mostrar a sus seguidores cómo le siguió la broma por el chat privado de Instagram. Fuente: ( Twitter @Estivon12)

La chica, que seguía sin entender el chiste, quedó impresionada por lo que acababa de leer. “¿Vos sabés la suerte que tenés? ¡Decile que lo amo!”, expresó ella, a lo que el usuario le contestó divertido: “Jaja, sí, es un genio, y es re humilde. Imaginate que estamos por tomar un vinito con Manaos”, inventó.

Sofi, quien seguía incrédula por sus palabras, le pidió si podía pasar por su casa para saludarlo. E incluso explicó que le había mostrado la imagen a su mamá, que tampoco entendió el truco de edición de la foto de forma irónica. “Casi se muere”, le apuntó ella. El chico le contestó que se encontraba en la casa del mismísimo Lionel Messi, en Rosario, Santa Fé, y le envió una foto del trago alcohólico casero para hacer más verídica su historia.

.

Las capturas de pantalla del chat que mantuvo por privado por Instagram con la joven concluyen en la insólita respuesta de ella, quien asombrada por la situación le escribió que no podía creer que pasara la víspera de Año Nuevo con el crack del fútbol.

Sofi nunca se dio cuenta de que le estaba "tomando el pelo". Fuente: ( Twitter @Estivon12)

La publicación de Twitter se viralizó en cuestión de horas y alcanzó más de 80 mil “likes”, 5 mil “citas y retweets” y decenas de miles de comentarios de otros usuarios. Así que ya sabés: no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que veas en las redes es cierto…

Te mentí, no conozco a Messi: pic.twitter.com/fo2jvxXFIn — Martin Lescano (@michaelscrott1) January 7, 2022

Todavía no puedo entender cómo fue Messi a la casa solo para sacarle esa foto y boludear a la amiga sofi — Leonel Rivas (@Lionrnr90cbpro) January 6, 2022