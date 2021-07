Hay historias de separaciones que son difíciles de creer, sin embargo, este caso que ocurrió en Ciudad Acuña ( México) pareciera que se trata del divorcio del mismímo José “Pepe” Argento, aquel recordado personaje de Guillermo Francella.

Resulta que Félix Domínguez, quería dejar clara la satisfacción que concretar el divorcio significaba para él, por lo que tuvo una interesante idea. Contrató a una banda de música local para que toquen en su entrada y salida del registro civil. Es más, al despedirse del lugar, por supuesto en un estado de felicidad muy grande, se animó a cantar a coro con los músicos.

“Ya era hora de terminar con el matrimonio y, como siempre he sido bien alegre, me festejé a mi modo, de puro gusto no más”, señaló Domínguez.

Por supuesto que el video se viralizó en redes sociales y los usuarios dejaron sus comentarios, algunos más felices que otros, para Felix. “Bienvenido al futuro incierto sin esposa y familia. Ahorita pura felicidad, tantos casos conocidos como este a menos que su ex haya sido una mala esposa le espera todo lo contrario ley de la vida, el karma”, fue uno de los cometarios que le enviaron al hombre en Facebook.

Así festejó su divorcio

“Muchos han tratado domar este potro, más no me he dejado”, cantó el hombre junto a los musicalizadores al salir del registro civil.

Otra noticia simpática en cuanto a divorcios tomó relevancia en los últimos días y no está tan lejos en cuanto a geografía de nuestro amigo Félix.

En este caso, quisieron alegrar Marcus Rosa Thomas, quien estaba atravesando el duelo por su divorcio en la ciudad Memhpis (Tennesse), por lo que sus amigos contrataron a Amanda Higgs, quien empezó con el negocio 901 Yard Party Signs a comienzos del año pasado. El lema de su empresa es tan simple com. “si puede deletrearlo en tu patio, lo pondrá en tu patio”. Le pidieron un letrero para el jardín (o yardsing) que diga “finalmente divorciado”.

“Sus amigos me llamaron y me dijeron: ‘Está atravesando por un largo proceso de divorcio y solo queremos hacerlo que se ría un poco, que se relaje porque los divorcios son difíciles. No son para nada divertidos”, recordó la emprendedora.

“Si quieren que vayamos y ‘secuestremos’ su patio porque está celebrando el final de este capítulo de su vida nosotros somos los indicados, estamos aquí para ayudarlos porque es nuestro trabajo y así es como lo vemos”, añadió Higgs sobre su trabajo que se viralizó luego de que una conocida blogger comentara el caso en sus redes.