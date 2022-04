Elías de Sousa vive en San Vicente, Misiones, y está en el ojo de la tormenta debido a que denunció en los medios provinciales y en las redes sociales que tres mujeres, de buena familia, "lo quieren matar por ser demasiado lindo".

La belleza se describe comúnmente como una cualidad de los objetos o personas que hacen que estos sean placenteros de percibir, sin embargo, se sabe que es subjetiva. Lo que a uno le gusta, no tiene por qué ser apreciado por el otro, ya que cada individuo tiene una concepción distinta del término. Todo dependerá de distintos factores como las vivencias, la educación y otras cuestiones.

.

Elías de Sousa, es conocido en Misiones como “Fideozinho”. Según contó en una nota a Canal 5 San Vicente, es cruelmente perseguido por políticos y personas importantes de la localidad, ya que ven su belleza física como una amenaza. El joven aseguró que les cae mal a los hombres porque "tiene mucho éxito con las chicas".

La persecución comenzó en 2006. El chico dice que no puede andar solo por las calles de la ciudad porque le gritan o lo retienen. Souza afirmó que quieren acabar con su vida, por ser demasiado atractivo y codiciado por mujeres de distintas edades. Para él ir a trabajar “era como una carrera de autos”, ya que aparecían contantemente dificultades para llegar a su labor.

. Elías De Sousa, el joven que es amenazado por su belleza.

Según relató, en una ocasión lo amenazaron con violarlo y castrarlo. Debido a que los policías de San Vicente le tienen envidia, hasta el momento no presentó una denuncia formal al respecto. "Había una oficial que dijo que me quería, y ellos me tienen celos. Después tengo otras guainas que me aman, a mí me mezquinan. Y los tipos me tienen celo, pero la suerte me dio Dios, es así", comentó De Sousa

El joven dice que las mujeres muren por él también porque es trabajador, humilde, educado, honesto, limpio, amable, respetuoso y que no es de una única chica. A pesar de que se siente "alagado" por ser considerado lindo, Elías aseguró que "Le duele el corazón con todo lo que está pasando".

El joven aclaró que no le quisieron tomar la demanda en la comisaría, por eso decidió contar su historia en los medios. “Seguiré reclamando justicia por los hechos”, aseguró el hombre amenazado. Además, dijo que tiene muchos vecinos que piensan que "es mágico" y por eso lo apoyan en su causa.

Está extraña historia, está dando que hablar y no deja de dar vueltas en el país. Para algunos lo que dice el hombre es mentira y otros lo defienden porque aseguran que la belleza es subjetiva. También hay quienes dicen que el joven es muy creído. Para vos, ¿es el más bello de Argentina?