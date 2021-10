Una confusa situación se dio mediante Instagram y tuvo que arribar a las fronteras de Twitter, donde todo lo gracioso, tragicómico, misterioso o descomunal se hace viral en cuestión de minutos. Alli nadie sale ileso de los memes, Gifs y las miles de humoradas que se multiplican segundo a segundo. Esta vez, le tocó a un joven que subió a una historia con una ubicación inexistente.

El joven subió la foto de la "Universidad de las Islas Baleares", en España, y puso dicho nombre en la historia, haciedo alusión a su ubicación actual. De repente uno de sus seguidores le responde: "¿Estás en la ubicación?". Hasta aquí, nada raro. El joven le contesta "Estaba, ya me fui. Acabo de llegar a Plaza España".

Pero la pregunta tenía un tono no de intriga, sino de sospecha. Es que dicha ubicación, que era el nombre del edificio, resultó no existir: "No es por nada pero ese edificio no existe jajaja, es el que estan contruyendo, es un proyecto", le respondió su seguidora.

La foto falsa se hizo viral en Twitter y los usuarios estallaron de humoradas.

En ese momento preciso la viralización comenzó a tocar el timbre. El joven había subido una historia en un edificio que todavía no estaba construído, y no solo eso, sino que puso la foto del proyecto final que recién estaría terminado en unos años. Este percance no se lo iba a llevar de arriba, y las capturas de pantalla no tardaron en llegar a Twitter.

es que me estoy meando no puede ser real pic.twitter.com/KeBMVgsqjW — dani :) (@danigonzaaleezz) October 4, 2021

"Es que me estoy meando, no puede ser real" expresó el usuario de Twitter que compartió las capturas de pantalla de la cómica conversación, donde a pesar de haberle dicho al joven que el edificio todavía no esta terminado, este siguió afirmando que tomó la foto.

"¿Como explicas que la tome yo?" dijo en su defensa. "Jajaja ya de lejos se nota que no es verdad", "JAJA subió una foto de Google y la recreó, genial", "Ni se gasto en disimular la espalda de la gente sentada, pobre" o "Parece una foto de los Sims, que mal le salió" fueron algunos de los múltiples comentarios.