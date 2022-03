Nova Jewels es una de las modelos de OnlyFans más populares de Escocia. La joven tiene 26 años, es oriunda de la ciudad de Dundee y sostiene que "ya nada le resulta extraño". Y lejos del cualquier lógica, sus ganancias más abultadas no provienen de las fotos o videos de alto contenido erótico, sino por un insólito pedido de sus seguidores.

Hace un tiempo atrás, Nova se dio cuenta de casualidad que una gran cantidad de hombres gastarían mucho dinero para verla en el baño: algunos de sus fanáticos le piden que orine en una taza y le dan una gran propina si decide hacerlo para ellos.

La joven contó, en diálogo con Daily Star, que gana hasta 1.000 libras (unos $142.265) por semana. "A estas alturas, ya nada me resulta extraño", afirmó.

"Uno de mis clientes habituales me da una propina de 150 créditos (alrededor de 93 libras esterlinas) solo para mirar y sale tan pronto como termino. Literalmente no hay nada más involucrado", explicó.

Nova aseguró que ya ganó más de 30,000 libras ($4.267.965) en la plataforma de contenido adulto y está ahorrando para comprarse una casa, aunque mientras tanto destina parte de sus ganancias en vacaciones de lujo en Mónaco y Marbella.

Y si bien ya está acostumbrada, la situación la sigue asombrado: "Nunca esperé cumplir 26 años y, literalmente, poder ganar dinero solamente con orinar durante 30 segundos", destacó.

La rutina de la joven que es furor en OnlyFans

Sin embargo, llevar adelante esta práctica requiere mucha planificación. Es así que Nova se convirtió en una bebedora frecuente de té para que su vejiga "esté lista para la acción".

"El momento de la llamada obviamente tiene que ser el correcto porque no contengo mi orina en todo el día, eso es seguro", indicó. Además, contó que uno de sus seguidores le envió un regalo para ayudarla: "Lo creas o no, le dije a una persona que me llamó que las tazas de té me dan más ganas de orinar, así que me compró un paquete de té”.

Y si bien es ciento que para la mayoría de las personas la privacidad del baño es esencial, para Nova no es importa. “No me molesta en lo más mínimo. Es algo normal que los humanos hacen gratis todos los días", sostuvo.

"Tengo la suerte de tener tanta confianza que no me importa que la gente me vea y eso contribuye a mi salario semanal. Cubre mi seguro del auto, gas y electricidad al final del día”, completó.

Pero es no es la única solicitud extraña que Nova recibe de parte de sus suscriptores. Otro favorito entre sus seguidores es sploshing, un fetiche popular en el que alguien se cubre el cuerpo con comida. Aunque contó que decidió abandonar esa práctica. Al menos por ahora.