Hay historias en Twitter que no dejan de sorprender por lo bizarras que son. En esta oportunidad, una usuaria contó que su novio la había esperado con una picada y un buen fernet. Sin embargo, el hecho no fue visto con buenos ojos y rápidamente, se viralizó y generó un gran debate entre los usuarios por el vaso donde el chico le sirvió un trago ¿Fue un romántico o se pasó de desubicado?.

En este último tiempo se dio un boom del clásico de origen cordobés. De hecho, muchos famosos e influencers se muestran tomando esta bebida. Popularmente, sobre todo en las canchas y jodas, se consume en una botella de plástico cortada. Para algunos esta tradición es parte de las costumbres, mientras que otros piensan que es ridículo y miserable.

Una usuaria llamada Nay Perez (@Desaaafios) se hizo viral sin esperarlo. Muy contenta, subió a su cuenta una foto de una picada que le preparo su novio y le llevo a la cama. En la imagen se podía ver jamón, queso, salame, pan y otras cosas, sin embargo, los seguidores hicieron foco en el peculiar vaso de fernet, que era ni más ni menos que la botella cortada.

Junto a la captura, la chica escribió "Ayer me esperaron así y me tiraron un: no seré Nico Furtado, pero bueno, vos tampoco sos Ester Exposito". Luego de mostrar su alegría, agradeció a su pareja. Rápidamente, muchas personas le comenzaron a poner me gusta al tuit y un chico cito el tuit y armo la polémica.

Ayer me esperaron así y me tiraron un : “ no seré Nico Furtado , pero bueno , vos tampoco sos Ester Exposito ”

JAJAJAJA Gracias rey pic.twitter.com/qYiJtSEuJU — Nay Perez (@Desaaafios) June 11, 2022