Si sos de esas personas que por más que se lo han dicho muchas veces, no sos capaz de resumir una idea y mandás audios de diez minutos, esta nota te va a interesar. Es que un chico desarrolló una "técnica infalible" para que sus amigos escuchen los mensajes "eternos" y le respondan.

"Un amigo pone mensajes dramáticos después de los audios largos para que lo escuches rápido. Nunca vi nada más psicópata", aseguró un chico en Twitter junto con la captura de pantalla de una conversación con él en WhatsApp.

Un amigo pone mensajes dramáticos después de los audios largos para que lo escuches rápido. Nunca vi nada más psicópata. pic.twitter.com/MzgrPagS30 — Carba. (@muycarba) May 3, 2022

En la imagen se puede ver cómo le envió un audio de dos minutos y medio y lo completó con un mensajito que decía: "Y eso... pensé que no se iban a dar cuenta de que estaba tu firma ahí, perdón, es un garrón lo del juicio".

Le mandó un mensaje dramático a su amigo para llamar su atención y se volvió viral

En pocas horas, el tuit consiguió casi 50 mil "me gusta" y decenas de mensajes alabando la idea y algunos criticando el hecho de que un audio de poco más de dos minutos les pareciese extenso.

.

"No logro que mis audios sean de menos de cinco minutos, uno de dos minutos y medio no me parece largo", aseguró una chica. "Eso dice mi abuelo, pero la gente normal no escucha audios de más de 10 segundos", le respondió Micaela.

Si soy jajaja y encima escribo como hablo. Asique en medio de un msj largo escrito te mando un “Emm no se que te iba a decir, ah Sisi”.. tal cosa — Señor Picoro (@LiyoPapini) May 4, 2022

Al parecer, hay otras personas que utilizan esta misma técnica. "A mí me la hicieron también. Audio laboral, eterno, 24 de diciembre en la tarde, y abajo el texto decía: '... y recién se acaba de ir la policía'", recordó Clara entre risas.

"Efectividad en desmedro de la ética. Tu amigo debe ser politólogo", "Se podría dedicar al email marketing", "Es la solución a mis problemas", fueron otros de los mensajes que recibió.