Se trata de Amethyst Realm, una inglesa de 30 años que asegura haberse enamorado de un fantasma y haber mantenido relaciones sexuales con al menos 20 espectros. Sin embargo, ahora parece haber sentado cabeza se casará con uno.



En una entrevista aseguró que su prometido "no se arrodilló" al momento de declararse porque "no tiene rodillas" pero fue la primera vez que lo escuchó hablar cuando le preguntó: "¿Te casarías conmigo?".



"Es difícil de explicar, pero, hasta ese momento, sus palabras estaban dentro de mi cabeza. Pero, en ese día, las palabras estaban fuera. Podía escuchar su voz y era hermosa. Profundo, sexy y real", manifestó.



Realm está planeando su gran día y qué anillo usará "espero que sea una piedra de amatista, pero quiero que él tome la decisión".



Admitió que los invitados pueden tener dificultades porque su pareja no tiene nombre y ni siquiera está segura si es un hombre. Pero aseguró que quiere tener un bebé pronto porque los fantasmas son "buenos amantes" y si no puede lograrlo se va a "divertir en el intento".



"Los amantes fantasmas tienden a ser más sensuales y adeptos que el tipo promedio. Siempre hay una conexión más porque el sexo va más allá de lo físico. Es como cualquier otro tipo de sexo", aclaró.



"La diferencia es que simplemente no puedo verlos pero los siento, su peso contra mí, su tacto, el calor y la energía que se hunde en mí. Los orgasmos que tengo con mis amantes espirituales fueron mucho más satisfactorios que los que tuve con hombres", concluyó.



