Ocurrió en Nigeria, donde tener varias esposas es legal. La familia de la víctima acusa a la agresora de haber drogado al hombre para que no se pueda defender. En el hospital le confirmaron que no pudieron recolocar su miembro viril, por lo que no podrá tener nunca más relaciones sexuales y tendrá que orinar a través de un catéter.