El primer día de su luna de miel bajo el sol de Florida fue inolvidable, recuerda Cheyenne Cottrell, la maestra de 24 años de Kansas City, Missouri, Estados Unidos, sin imaginar que solo tres días después de pronunciar sus votos, quedaría viuda.

“Fue increíble estar allí juntos. Estábamos tan enamorados y honestamente pensamos que nada malo terminaría con esto ", dijo la mujer que quedó viuda al perder a su marido Dalton de 22 años, quien murió ahogado en medio del viaje que hicieron juntos a Florida para celebrar su matrimonio.

El 27 de julio de 2019, pronunciaron sus votos, según consignó "The Sun". En tanto, al día siguiente, inundados de felicidad llegaron a Florida, y decidieron darse un chapuzón en el océano en su segundo día. Cheyenne contó: “Comenzamos con solo los tobillos en el agua. Quería que Dalton se acostumbrara al océano, ya que antes solo había estado en un lago ".

.

Entraron un poco más, mientras se divertían y reían h asta que una ola golpeó a Delton y lo sobresaltó. “Cuando Dalton comenzó a entrar en pánico, otra ola lo llevó más lejos, donde el agua estaba a la altura de los hombros. Pasé todos los veranos nadando en el océano, así que comencé a flotar en el agua, explicando con calma a Dalton que hiciera lo mismo. Pero entró en pánico total ", agregó la viuda.

“Nadé tratando de ayudar, pero él me tiró hacia abajo. Conmocionada, rápidamente luché por volver a la superficie, tratando de hablar con calma y explicar lo que teníamos que hacer ", explicó.

Cuando vio un vehículo de salvavidas que pasaba, Cheyenne comenzó a gritar pidiendo ayuda. También comenzó a orar por un milagro. “Entonces, sin esperarlo, Dalton me hundió por segunda vez. Esta vez él estaba sosteniendo mi cabello y no pude levantarme para tomar aire", detalló Chayenne.

.

Y agregó : “Estaba aterrorizado de que ambos muriéramos. De alguna manera, pude liberarme y luego lo empujé. Todavía lo lamento hasta el día de hoy, pero sé que si no hubiera puesto distancia entre nosotros, ambos hubiéramos perdido la vida ".

Aterrada, Cheyenne le dijo a Dalton que se aferrara a sus tobillos mientras nadaba para llevarlo hasta la orilla. " Me miró a los ojos y dijo: 'Estoy cansado'. Luego perdió el conocimiento y se hundió", contó. En esa línea, la chica añadió: “Mientras trataba de mantener su cabeza por encima del agua, el salvavidas finalmente estaba a mi lado. Mientras tiraba de Dalton sobre la tabla larga, se estaba poniendo casi de un color violáceo y estaba convulsionando. Mi energía casi se había agotado".

Finalmente en la arena, Cheyenne se desmayó. Sostenida por un extraño, llegó a vislumbrar que Dalton recibía resucitación cardiopulmonar.

.

En el hospital esperó, dividida entre la esperanza y la devastadora tristeza de saber que él ya se había ido. Al escuchar las palabras del médico, esa última pizca de esperanza se desvaneció.

“Sentí que me iba a desmayar. Quería reírme y creer que esto era una gran broma. Quería llorar porque no podía creer que esto me estuviera pasando. Me sentí perdido y entumecido. Sentí todo, pero nada al mismo tiempo " , dijo.

Cheyenne Cottrell, la viuda de 24 años.

El 10 de agosto de 2019, en lugar de comenzar su nueva vida con Dalton, estaba de pie en su funeral, al que asistieron más de 600 personas. Cuando Cheyenne apoyó la cabeza en su ataúd, se sintió abrumada por el dolor.

“A veces quiero llorar porque extraño mucho a Dalton. Otras veces encuentro humor o felicidad en los recuerdos que teníamos juntos", concluyó.