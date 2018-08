Dos mujeres de la localidad estadounidense de Carolina del Norte están acusadas de drogar con marihuana a los chicos que se suponía que tenían que cuidar. Las autoridades confirmaron que ambas fueron detenidas y le fueron presentados cargos en su contra.



Se trata de Michaela Pearson, de 21 años, y Candice Little, de 18, quienes se encuentran detenidas en la cárcel del condado de Forsyth por tres delitos graves de abuso infantil y tres por contribuir a la delincuencia.



Por su parte, el juez bajó la fianza de las mujeres de 150 mil a 100 mil dolares luego de ser arrestadas por la policía de Winston-Salem. El departamento donde se las ve recibió numerosas quejas luego de que se viralizara el video originalmente publicado en Snapchat.



En el fragmento se aprecia a las niñeras forzando a los menores para que fumen un cigarrillo de marihuana. Los nenes tiene 2, 3 y 18 meses. En un momento, una nena resfriada comienza a toser pero no parece importarles.



Los chicos fueron llevados a un hospital local y están bajo observación junto a su madre quien manifestó que no dieron positivo en marihuana porque no llevaban el humo del estupefaciente a los pulmones.



Así fumaban los menores





Niñeras calmaban a los nenes con cigarrillos de marihuana pic.twitter.com/sjLsPgY9fc — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 31 de agosto de 2018