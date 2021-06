Las redes sociales como Facebook tienen diversos usos. Podés utilizarlas para comunicarte, promocionar un negocio, con fines solidarios y hasta para impedir que una fiesta de cumpleaños se frustre.

Esto último ocurrió el pasado domingo, cuando una madre, cuyo usuario es Montserrat CM, decidió publicar en Facebook una invitación para la celebración de sus hijos Gera, de 5 años, y Asís, de 4 años, luego de que el festejo no tuviera asistentes.

El curioso hecho pasó en Apocada, Nuevo León, en México. Según relató la mujer, todas las personas que invitó le cancelaron a último momento: "Si no me hablan o me conocen, no importa; si gustan venir, el brincolín estará hasta las 11 pm. No quiero que la comida se quede, ni que Gera y Asís piensen que no tienen amigos", escribió.

"Son casi las 7 pm y nadie ha llegado a la merienda que le hice a Gera y Asís (todos con alguna excusa o simplemente 'Está muy lejos'", escribió y continuó: "Tengo chillidog, frituras y pastel".

La publicación rápidamente se volvió viral, fue compartido en 22 mil ocasiones y los efectos no tardaron en aparecer. Dos horas después, Montserrat realizó un nuevo posteo: "Viene llegando gente, la fiesta no está sola, les agradezco mucho el apoyo que nos dan".

"Las muestras de cariño para mi Gera y Asís, no creo darme abasto con la comida pero espero se diviertan. Gracias totales, los queremos un montón", agregó.

.

Finalmente, la mujer volvió a recurrir a la red social de Mark Zuckerbeg para agradecer a los asistentes: "No tengo palabras para agradecerles las muestras de solidaridad y empatía que tuvieron hacia mis hijos Gerardo y Asís".

"Mis hijos se la pasaron increíble, personas me decían que venían de otros municipios incluso de García, NL", contó. Al parecer la invitación cobró tanta relevancia que niños de zonas cercanas se acercaron al cumpleaños.