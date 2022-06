¿Quién no pensó festejar su cumpleaños con amigos en un restaurante? Justamente eso hizo un grupo de mexicanos, que vivieron un grato momento con buena comida y bebidas. Pero la alegría se terminó cuando pidieron la cuenta y se encontraron con un ticket con una cifra elevadísima.

La historia se conoció porque Karla González, la novia del cumpleañero, quedó indignada por la situación y compartió su desastrosa experiencia en Facebook. El hecho ocurrió el pasado jueves en La Buena Barra, un restorán ubicado en Monterrey, Nuevo León.

Según relató en su posteo viral, antes de ir al lugar, tanto ella como sus amigos, revisaron los precios del menú y aceptaron ir, ya que contaban con un presupuesto de 4 mil pesos, que serían suficientes para festejar y pasarla bien.

Todo transcurrió con normalidad, pero cuando llegó el momento de cantarle el feliz cumpleaños a Nelson, el mesero insistió en venderles un shot de whisky. Y si bien el mozo no les dio el precio, y tampoco estaba en el menú, nunca pensaron que la cuenta se iba a disparar: Nelson eligió un shot del whisky “Dalmore 25".

Al solicitar la cuenta, llegó la sorpresa: el ticket ascendía a casi 16 mil pesos mexicanos, 15.662 (unos $95.986) para ser más preciso, y tan solo el shot costaba 13 mil pesos. Ante esta situación pidió hablar con el gerente, pero solamente le dijeron que tenía que pagar la cuenta.

“Me quedé desde las 3 pm hasta las 9 pm esperando una respuesta. Hablamos con un capitán de mesero que solo nos dijo que, solo era engaño si nosotros pedíamos una cosa y se nos entregó otra, pero si no nos dijo el precio, no lo era”, indicó la mujer.

Al no recibir una solución ante lo que llamó una confusión, la joven y sus amigos tuvieron que saldar la deuda en el restaurante para poder retirarse. "En momento de angustia, pedí a mis amigos más cercanos que me ayudaran (Alhe y Pato) y me animaron a seguir insistiendo en que no era justo", escribió Karla.

Finalmente, la mujer exigió al organismo de defensa de consumidor local intervenir y revisar los exagerados precios de dicho restaurante.