En los últimos tiempos las ofertas laborales son escasas y los intentos de las personas para conseguir trabajo son cada vez mayores. La angustia, la desesperación y el estrés que puede provocar el hecho de no conseguir un empleo se suma a la ansiedad que muchas veces pueden provocar las entrevistas de trabajo. En ese sentido, en Twitter, un posteo se hizo viral y tendencia por haber evidenciado el nivel de insólita exigencia que puede tener el personal de recursos humanos (RRHH) a la hora de seleccionar a un postulante.

El tuit viral fue publicado por el usuario Milo (@olimacsajor) y luego replicado en ¿Por qué es tendencia?, donde rápidamente llegó a los 21 mil "me gusta" y más de 2 mil retuits.

"Absolutamente todos los de RRHH deben morir", expresó el usuario que publicó el tuit, seguido de una captura de pantalla del correo electrónico que el personal de RRHH le envió a una postulante a un trabajo: "Hola Manuela, gracias por tu cv, quería aclarar que soy compañero de Marcelo, el chico que te entrevistó hace tres semanas aproximadamente, la vacante es la misma y te recuerdo que no habías quedado seleccionada. Te recuerdo el feedback: nos pareció interesante tu cv y lo que tenés para aportar a una empresa. Pero sonreíste demasiado, te reíste, fuiste muy simpática y no nos parece muy profesional que una persona que sonríe toda la entrevista. No es nada personal, solo creemos que eso puede afectar al desempeño de tu carrera en un futuro. Es sólo un consejo, a veces ser extrovertido denota falta de compromiso y seriedad. Que tengas buen fin de semana, saludos".

El mail que recibió la postulante a un trabajo.

Tras la viralización de este cuestionable email (escrito, además, con dudoso "profesionalismo"), cientos de usuarios en las redes sociales remarcaron que la razón por la cual no seleccionaron a la postulante era, por lo menos, insólita y absurda.

Entre los comentarios con más reacciones se encuentran: "No sonrías, tenés que mostrar que tu vida es una mierd... y que no conseguís laburo hace 10 años más o menos, ahí sí"; "Buee....era para entrar a una funeraria, ¿Tal vez?"; "Bueno, por ahí en 3 semanas mejoró el tema de la sonrisa y es una joya para el puesto"; "Para mí que el jefe quiso meter al amigo del primo y no encontraron mejor de forma de bocharla"; "¿Qué le enseñan en la facultad a esa gente?"; "Nunca en mi vida de 15 años trabajando en RRHH vi una devolución así. Me huele a falso...".

Al parecer la protagonista de esta historia se llama Manuela Fernández (@neeela95), quien contó que envió su CV dos veces a la misma empresa y que, en la primera, le habían contestado de una manera más aceptable. Sin embargo, en el segundo email le dijeron que la habían rechazado por "sonreír demasiado y ser muy simpática".