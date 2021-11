Twitter es la red social que más utilizan los usuarios para contar hechos de su vida cotidiana, algunas situaciones rozan lo absurdo y, en algunos casos, resultan poco creíbles. Sin embargo, estas anécdotas se viralizan en cuestión de horas e instalan tópicos de conversación que desatan polémicos debates. Es habitual que en el timeline (inicio) de la aplicación aparezcan tuits con capturas de chats en WhatsApp o en otras redes como Facebook e Instagram. Esta vez la experiencia de una chica con una persona que conoció en "internet" atrapó la atención de miles.

"Ayuda, re basura", inicia el tuit de la usuaria @feittanfrcs junto a la captura de pantalla en la que se observa una conversación de TikTok en la que un chico le explica a la joven los motivos por los cuales no acudió a la cita que tenían planificada en la heladería.

.

Las redes sociales desde hace más de una década transformaron la manera en la que las personas se conocen y relacionan entre sí. Las citas y el amor fueron cambiando. Hoy en día las primeras charlas se dan en aplicaciones como Instagram, Facebook, Twitter o TikTok, luego se procede al intercambio de los números de WhatsApp y así las historias continúan.

A veces salen bien, pero otras no. Esto le sucedió a una chica que estaba esperando a que su cita llegara a la heladería en la que habían acordado encontrarse. El joven le había escrito para decirle que estaba "llegando", pero unos segundo despúes pasó algo inexplicable.

.

"Eu, perdón. No lo tomes a mal, pero te vi en la heladería recién y no me gustaste. Así que me fui, mil disculpas y suerte", escribió el joven en el chat de Instagram. Ante esto la chica respondió: "Ah, está bien. No importa. Adiós". La sorpresa de la joven fue tal que realizó un video en TikTok para contar lo que le había pasado y lo tituló "no salgan con personas de internet".

El tuit que se volvió viral.

Esto fue visto por una usuaria que lo compartió en Twitter y se viralizó rápidamente. Hasta el momento acumuló más de 54 mil me gustas y más de 4 mil reutits, como así también cientos de comentarios a favor y en contra del accionar del chico en cuestión.

"No entiendo cómo pueden pensar que está bien por qué fue directo jajaja. No confundan eso con la falta de tactp", respondió uno de los usuarios. "Lo que estuvo mal y hasta me dolió es que no haya asistido. Una cosa es llegar, conversar y luego decirle con sinceridad 'no me gustas', pero dejarla plantada y después mandarle ese mensaje unas cuantas cachetadas le daría", fue otras de las respuestas que recibió el tuit viral.