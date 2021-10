Desde hace un tiempo Twitter es la red social donde sus millones de usuarios ventilan situaciones insólitas que los sorprenden en su vida cotidiana. Todos los días encontramos una anécdota que desata risas, lágrimas o enojos. Es habitual encontrar una captura de pantalla de WhatsApp con conversaciones que nadie puede creer, como el día en que la administración le hizo un planteo tóxico a uno de sus inquilinos por llegar a las cuatro de la madrugada o la vez que una joven consultó si podía sacar a pasear a su gatito. Sin embargo, esta vez se volvió viral la foto de una papa con forma de foca.

.

"No sé si freírla o llevarla a Mundo Marino", fue el tuit que publicó la usuaria @AkiNoMeMaquillo junto a la foto de una papa que se parece a una foca. Ante esta situación, cientos de usuarios salieron a responderle con imágenes similares en las que se observan otros tubérculos que adoptan formas diversas, como el jenjibre, una morsa o un pato. Como era de esperar, la historia de viralizó y acumuló más de 47 mil me gustas y casi 2000 retuits.

Recordemos que Mundo Marino es el parque temático más grande de Argentina donde residen distintas especias de animales acuáticos. Está ubicado en San Clemente del Tuyú, Partido de La Costa, Buenos Aires.

.

"Yo no sé si fritarla o hecharle a la limonada. Papa jenjibre", "Me hizo acordar aquella vez que hice papas fritas con una morsa", "Yo no sabía si comerla o hacer un amarre jajaja", fueron algunos de los comentarios que recibió la tuitera. Entre las respuestas más ingeniosas había una que le sugirió "adoptar" el tubérculo, ya que su sobrina lo había hecho con una "papa pato".

Tampoco faltaron quienes se atrevieron a comparar a la "papa foca" con otras verduras como la berenjena: "Esta me resultó una intelectual".

Esta me resultó una intelectual �� pic.twitter.com/RJHxmaY2hj — Zulemadora (@zullykad) October 1, 2021

Otros de los comentarios que enterneció a la red social del pajarito involucraba a una usuaria que contró que su "mamá era especialista en comprar papas y zanahorias con formas", resulta que las elegía "a propósito" para hacer reír a sus hijos.

Sin duda alguna la papa causó furor en Twitter porque es una de las verduras más versátiles en asuntos culinarios. Se adapta a cualquier receta: fritas, hervidas, tortilla, pastel, estofado, al horno, ensaladas, rellenas, noisette, crema, parrilla, puré, sopa, ñoquis, guisos, entre tantas otras preparaciones que son una delicia para los amantes de la cocina.

Me hizo acordar a aquella vez que hice papas fritas con una papa morsa �� pic.twitter.com/Ud3d9HPVfP — Flari�� (@flarimarquez) September 30, 2021

.