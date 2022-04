Una joven consiguió una entrevista laboral en una aerolínea y parte del proceso de selección incluía enviar un video contestando preguntas. Hasta ahí nada fuera de lo común. Pero cometió un insólito error, que le costó muy caro. Aun así, pese a la vergüenza, decidió compartirlo en TikTok y se volvió viral.

El episodio ocurrió el pasado 27 de enero, día en el que Chaylene Martínez, cuyo nombre de perfil en la red social es @chayjordan_, subió el clip totalmente desesperanzada: "Definitivamente no voy a conseguir el trabajo".

Y estaba en lo correcto, pues protagonizó un momento incómodo que no debía ver nadie. No obstante, la joven tuvo un grave error: mandó el video con un fragmento en el que se burlaba la empresa.

Según explicó, ella buscó quedar seleccionada para un puesto de la compañía aérea SkyWest Airlines y como parte del proceso de la entrevista de trabajo, tenía que filmarse a sí misma contestando siete preguntas de la aerolínea y luego enviar el clip.

El problema en cuestión llegó al momento de responder la última pregunta: grabó sin querer un fragmento en el cual critica al potencial empleador. "Esta es la pregunta más estúpida que leí en mi vida", consideró @chayjordan_.

En ese momento, no se percató de que la cámara se encontraba encendida. Después, se puso a conversar por teléfono con un hombre para practicar. "Hablábamos de la misión empresarial. Ya sabes que todas las empresas tienen una misión de este estilo", le comentó a la persona que la ayudaba.

"No puedo poner en palabras esto correctamente... Y encima tienes que filmarte diciéndolo. Es tan raro", reflexionó Martínez. Luego, siguió ensayando su respuesta hasta que descubrió que todo lo anterior se había registrado.

"¡Oh, no! Lo siento mucho, no me di cuenta de que estaba grabando. Yo practicaba. Lo siento", dijo la mujer antes de cortar la secuencia. Pero ya era tarde.

El clip rápidamente se volvió viral y ya sumó más de 12 millones de reproducciones. "Hice una entrevista a través de un video donde solo tienes una chance... empecé a filmar demasiado pronto por accidente", indicó en la publicación.

Días más tarde, Martínez fue contactada por la empresa, pero obviamente no fue elegida para el puesto. "Puntos fuertes: su honestidad", comentó un usuario. "Oh, Dios mío, esto fue penoso. Eres tan valiente por haberlo compartido", agregó otro.