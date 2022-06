La dueña de un restaurante se volvió viral en Twitter por un lamentable hecho: una persona le reservó la mitad de las mesas para celebrar su cumpleaños, pero nunca apareció y le provocó una gran pérdida económica al establecimiento.

Ocurrió el pasado jueves en Madrid (España) y la encargada de darlo a conocer fue Lourdes, la propietaria del local, cuyo nombre de perfil de la red social es @lrmegustaleer.

"Hola, 'Carlota' que nos has reservado la mitad de las mesas de la terraza para celebrar merienda y cena de tu cumpleaños, y una hora después no has aparecido. Con gentuza como tú nos vamos a la mier...", escribió furiosa.

Y si bien este tipo de actitudes no son las más frecuentes, eso no quiere decir que de vez en cuando aparezca en las redes un caso de este estilo. De hecho, uno de los comentarios del posteo recordó un hecho muy parecido ocurrido en el pasado Año Nuevo.

"Haya mala gente, pésima gente y luego está el bandido que ha reservado para 30 personas en la comida de Año Nuevo hoy en la Pecera del Círculo de Bellas Artes y no ha aparecido". Es mensaje lo escribió Valerio Rocco Lozano, director del sitio, en su cuenta de Twitter, explicando que había contratado camareros extra y que cerró el establecimiento para prepararlo todo en vano.

Hay mala gente, pésima gente y luego está el bandido que ha reservado para 30 personas en la comida de Año Nuevo hoy en la Pecera del Círculo de Bellas Artes y no ha aparecido, no ha cancelado ni coge el teléfono. ¡Lamentable! pic.twitter.com/ZS3jfSTMiF — Valerio Rocco Lozano (@RoccoLozano) January 1, 2022

De hecho, cada vez es más común en España que los restaurantes cobren por reserva para asegurarse, al menos, de no perder tanto dinero si finalmente los clientes nunca aparecen.

En el caso de Lourdes, no eran 30, pero sí 12 los comensales que iban a ocupar la mitad de la terraza del restaurante. La empresaria gastronomía recurrió a Twitter para descargar la bronca y por si en una de esa le llegaba el mensaje a "Carlota".

Según relató posteriormente Lourdes, llamó a la mujer y esta le contestó el teléfono: "Se ha hecho la sorprendida de que no hubiera llegado ninguno de los 12, ha dicho 'voy a ver, ahora te llamo' y hasta ahora. Ya no nos ha cogido más".

Entre mensajes de solidaridad por las pérdidas debido a las reservas que rechazó, fueron muchos los comentarios que le aconsejaron que empiece a cobrar para evitar que vuelva a suceder.

"Compañera, no tienes razón. Si has dejado que pase eso sin cobrar algún tipo de depósito, la culpa es tuya. Tengo tres bares y 34 años de profesión, así que creo que sé un poco de lo que hablo", sostuvo un colega.

"Pedir una señal. No hay otra" y "Tarjeta de crédito y cobro de depósito por anticipado o no hay reserva... El mundo está lleno de Carlotas que no entienden otro idioma que no sea el de las consecuencias no reembolsables", fueron otros de las respuestas que recibió el tuit.

Aunque inicialmente se mostró reacia en las contestaciones a la mayoría, finalmente Lourdes afirmó: "Me cuesta, porque no es normal que haya carlotas y porque me parece una cutrez con los clientes, pero me estáis empezando a convencer".

Horas más tarde, contó que intentó volver a comunicarse con la persona que hizo la reserva, pero no tuvo suerte: "Carlota no coge ningún número desconocido. Carlota es una mala persona".

Finalmente, ante las constantes preguntas de los usuarios de la red social, hizo una actualización del episodio: "Carlota NO ha aparecido".