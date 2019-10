Una mujer decidió tener a su padre fallecido de manera simbólica durante su boda y utilizó las cenizas adheridas en sus uñas acrílicas para así sentir que él cumplía su promesa de llevarla por el pasillo hasta el altar donde la esperaba su futuro esposo.

Charlotte Barber estaba muy ilusionada con la idea de que su padre, Mick Barber, la entregaría a su novio Nick, el día de su boda el pasado 30 de agosto, sin embargo, Barber falleció uno meses antes tras perder la batalla contra el cáncer.

Según los medios locales de Londres, Charlotte Barber, estaba muy desconsolada a pocos días de celebrar su boda por la ausencia de su papá, por lo que su prima, una experta en decoración de uñas, le sugirió tenerlo presente haciendo uso de sus cenizas.

Así quedaron las uñas de la novia.

“Kirsty es la reina de las uñas y pensé que su idea era increíble. Siempre fui la niña de papá, todos lo éramos, cada vez que le pedíamos algo, él decía que no, pero luego se sentía mal y lo hacía cinco minutos después”, relató Barber.

“Teniendo sus cenizas pegadas a mis uñas sentí que él estaba sosteniendo mi mano, sabía que no era lo mismo a que él realmente estuviera allí, pero era lo más cerca que podíamos estar”, dijo.

“Fue algo único de hacer, pero me encantó, sentí que podía acompañarme por el pasillo, lo que sabía que era algo que realmente quería hacer. Supongo que el lado divertido fue que la gente me preguntó qué haría con las uñas una vez que se cayeran como si fuera a tirarlas. Por supuesto que los he guardado y ahora están enmarcados con cristales decorativos en todo el marco de mi casa”, comentó la joven mujer a un periódico local.