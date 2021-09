Un carpincho intentó votar en Nordelta , un hombre salió huyendo en Mar del Plata cuando le pidieron que fuera presidente de mesa al grito de "a mí no me van a agarrar ", y otro decidió ir a votar como quien va a pasar la tarde a la playa, reposera en mano.

Fue un tuitero quien capturó la imagen en la que se lo veía a un chico joven sentado cómodamente mientras esperaba a que lo dejaran entrar a una escuela en Olivos, Buenos Aires, para poder emitir su voto.

De qué lo acusaron en las redes sociales

En cuestión de horas la imagen se volvió viral en Twitter y consiguió más de 45 mil " me gusta " y decenas de comentarios. Es que el autor del tuit, @r_corre , hizo una pregunta para que sus seguidores contestaran: "¿E so no es voto cantado? ".

Entre los comentarios más predominantes estuvieron los de más que voto cantado parecía " voto sentado " o " voto cansado ". También hubo quien se preguntó si teniendo en cuenta que era una votación rápida, no era más cómodo estar parado que tener que estar levantándose para correr la silla a cada rato.

"Y bueno, entonces también sería voto cantado ir a votar con conjunto deportivo Adidas, gorrita villera si sos varón o rodete turro si sos mujer. ¡¡¡Me quedo con la reposera yo !!! ", le advirtieron desde la cuenta de @ excelsiordogs .

.

Otro aseguró que el chico de la reposera no debía ser multado, aunque sí la ex presidenta por el barbijo que usó en el que se podía ver un dibujo de ella abrazada a Néstor Kirchner.

No .. este barbijo es voto cantado. y correspondiende de multa. pic.twitter.com/WX3eUqWjDj — Franco Cipollari (@CipollariFranco) September 12, 2021

Los memes de las PASO 2021

Por supuesto, el episodio hizo que decenas de usuarios respondieran con humor, reflotaran memes alusivos a la ocasión y dejaron mensajes ingeniosos. Sobre todo, hubo algunos relacionados con uno de los apodos que se ganó en las redes Mauricio Macri tras sus frecuentes vacaciones: "el domador de reposeras" .

Este se bajo de esta combi pic.twitter.com/W8JwTFImgO — Jorge L. (@jflcarp) September 12, 2021

ia tu sabe pic.twitter.com/SoalJwWQE3 — Fer Moya (@fmoyaar) September 12, 2021

Macri estaria orgulloso de ese domador de reposeras — Mama de Las Vegas (@brunoatrgato) September 12, 2021

Lo decís por el domador de reposeras o por un camporista vago? — Doc enojado (@EFriso71) September 12, 2021

Se olvido de llevar esto pic.twitter.com/ChIMVsKuDG — Clemente (@Clementemorini1) September 12, 2021

Qué dijo el pibe de la reposera

Lo chistoso es que la magia de las redes hizo que la publicación llegue hasta el fotografiado en cuestión. Lejos de enojarse, le ofreció incluso una imagen desde un mejor ángulo y aprovechó a poner su enlace a Instagram para ganar seguidores.

Que onda amigo! soy el de la reposera



Te paso una desde un mejor angulo ��



Y ya que estamos sale una encuestita https://t.co/zgNs1SUCTM pic.twitter.com/9GoKqjKPzJ — Nico Leiter (@nicoleiter) September 12, 2021