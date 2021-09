El dicho “al que madruga Dios lo ayuda” claramente no se le cumplió a un runner de Palermo. Es que el hombre se levantó temprano para poder votar y luego aprovechar el clima ideal para hacer deporte, pero terminó sentado durante horas en una mesa de votación.

Su historia se hizo conocida gracias a un tuit que publicó Joaquín Vismara (@joaquinvismara), en el que lo mostraba al hombre sentado solo en la mesa correspondiente, vestido con pantalones cortos y zapatillas de correr.

Este runner vino a votar primero en una mesa en la que solo había fiscal partidario, y lo que pasó a continuación te sorprenderá. pic.twitter.com/KeiS90qiBc — Joaquín Vismara (@joaquinvismara) September 12, 2021

“Este runner vino a votar primero en una mesa en la que solo había fiscal partidario, y lo que pasó a continuación te sorprenderá”, escribió en Twitter junto a la foto del sujeto.

Una enseñanza para toda la vida

Varios usuarios de la red del pajarito coincidieron que el “no concurrir a votar a primera hora” es algo que heredaron de sus padres, aunque al parecer, hasta el momento, creían que era “un mito” el que te dejasen como autoridad de mesa si no había llegado nadie de los designados previamente.

"No puede ser, cuando cumplí 18 mis viejos me dejaron esta enseñanza (votar después del mediodía)", escribió Facundo. "Yo también le enseñé eso a mi hijo. Él fue 9.30, porque se creía re vivo. Conclusión: hoy es presidente de mesa con 19 años. No aprendió", le respondió otro tuitero.

Pensaba que era un mito que si caías temprano te meten de fiscal — Mauro (@MauroSego) September 12, 2021

"Pensaba que era un mito que si caías temprano te meten de fiscal", aseguró Mauro Sego. "Sí, es un mito. Porque fiscal es el que está afiliado al partido y va porque quiere. Este pobre tipo es presidente de lo único que puede ser, de mesa", le explicó Jimena entre risas.

Los que llegaron primero a votar

Siguiendo con los dichos populares, “mal de muchos…”. Es que el runner no fue el único al que le ocurrió eso. “A mi marido lo agarraron. Estaba estudiando, fue temprano para tener el día para estudiar y quedó de presidente de mesa. Salió corriendo pero lo agarraron”, contó una mujer.

.

A otras personas alguien los salvó. “Una de mis primeras elecciones, salí de la guardia y me fui a votar, la única que estaba ahí me dijo “ándate ya porque sino te hacen quedar, veo que venís de trabajar”. No entendí nada pero le hice caso y me fui a dormir”, recordó una médica.

Memes de las PASO 2021

Siempre es mejor tomarse todo con humor y los tuiteros lo pusieron en práctica. Mirá los comentarios más chistosos.

Sedentarismo 1 - Ejercicio 0 — Alexis Feis D'Auria (@feisdauria) September 12, 2021

"Gorda, no sabes lo que me pasó. Traeme a la escuela un jogging y el cargador del celu, porfa." — Matías (@MHL_DoctorLi) September 12, 2021

NUNCA TENÉS QUE IR A VOTAR ANTES DE LAS 9:30, ESTÁ EN LA CONSTITUCIÓN, EN LA BIBLIA Y EN EL KORÁN. pic.twitter.com/ptDnn218bO — Orlando sin H. (@Terepantano) September 12, 2021

A quien se le ocurre correr un domingo a las 7 de la mañana. Totalmente de acuerdo con el castigo — PB (@PB270787) September 12, 2021

yo me hubiera tragado el dni plastificado para que no me puedan identificar — Data Duck (@DataPagliari) September 12, 2021

"Al que madruga dios lo ayuda"



Dios: pic.twitter.com/qiwyz5gp4z — Pela (@PelaMartinini) September 12, 2021

Si primero iba a la panadería eso no le pasaba, las harinas no traicionan — Sil (@lapetysil) September 12, 2021