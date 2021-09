Este domingo de elecciones dejó muchas anécdotas, pero también hizo que algunos recordaran historias familiares relacionadas con votaciones pasadas que salieron a la luz. Fue una chica quien recordó en Twitter lo que le ocurrió a su abuelo la última vez que fue a votar y se volvió viral.

“ Anécdota electoral: hace unos años, en su última elección, mi abuelo fue a votar y se quejó porque faltaban boletas. Entraron los fiscales, estaba todo bien, misma queja. Estuvo 35 minutos así, reteniendo la urna. Resulta que él quería votar a Alfonsín en pleno 2013 ”, recordó con ternura.

Por supuesto, ya en aquella época Raúl Alfonsín llevaba cuatro años muerto, por lo que fue el resultado de un lapsus mental del anciano. Sin embargo, esto dio pie a cientos de comentarios, entre ellos, de otros momentos con los abuelos. “ Lo quiero abrazar”, “La casa está en orden” y “Me lo imagino a mi viejo” , fueron algunas de las respuestas más populares.

Los abuelos fueron a votar

Pese a que no están obligados a asistir a las urnas, quienes vivieron en épocas de la dictadura suelen darle otro valor a la democracia, por lo que asisten con gusto a las escuelas para sufragar.

“ Mi abuelo me contó que una vez estuvo media hora discutiendo porque no había boletas de Lilita Carrió, y después dice que no la quería votar, quería cuidar la democracia ”, compartió una tuitera. “ Anécdotas bonitas y graciosas aparte, esto refleja un problema serio de falta de educación electoral, no solo allá, sino en muchos países. Las personas deben tener claro por quién y por qué ”, agregó Tamara Peña .

Hay una cosa que no puede cambiar...

No puede cambiar de pasión... pic.twitter.com/S6Vth86Ovn — ЦП PIBΣ ᄃӨП BΛЯBΛ (@Maurici58580183) September 12, 2021

Más allá de una cuestión política, las actitudes de los de la tercera edad causan ternura en los miembros de mesa. “ Una vez un señor salió gritando" Viva Don Hipólito Yirigoyen ". Debía tener como 60 o 70 años, se notaba, me dio ternura. La UCR tiene su club de fans, lástima las alianzas pedorras que hicieron desde el 2000 hasta ahora ”, le respondió el usuario @idem_ estacuenta . “ Hermoso Ser. Por lo menos sigue votando a la UCR. Mis viejos radicales votan a cambiemos ”, agregó Matute .

Memes de las elecciones

El tuit dio lugar a varias respuestas chistosas entre sus seguidores. “ Es como que Mirtha Legrand quiera votar por Julio Argentino Roca ”, analizó un tuitero.

faltan boletas de Sarmiento señor fiscal — AAAA (@sunshine_entity) September 12, 2021

Me pasó lo mismo hoy después me enteré que Milei es de Ciudad y no de Provincia �� — VARIANTE ❁ (@diganmezeta) September 12, 2021

no se como harian para creerme pero estoy de presi y un viejito me pidio una boleta de LARRETA — pájaro (@antimufa) September 12, 2021

Me paso siendo fiscal de mesa que un viejo quería votar a la UCR y no encontraba la boleta y obvio que era porque iban en una alianza con otro nombre. — alimackita (@alimackita) September 12, 2021

Elecciones paranormales

Por otra parte, una chica contó un escalofriante momento que vivió su mamá. “ Anécdota de mi mamá, fiscal de mesa: una señora llegó a votar con DNI en mano, la señora tardó tanto que avisaron a los gendarmes para que entren a revisar. Cuando entraron no había nadie. Un cuarto con una reja y la puerta, quedaron helados todos y con el DNI de la señora ”.

Intentaron indagar si la señora había "salido" por alguna parte del cuarto, después de revisar hasta debajo de las mesas pero era imposible. Los gendarmes se quedaron con el dni de ella. Mi mamá dice que todos quedaron muy asustados porque la vieron entrar pero salir jamás. — ᴊᴇɴᴛʟᴇ (@bysooyah) September 13, 2021