¿Qué estás dispuesto hacer por tu grupo? Mientras hay quienes no darían ni la hora, hay personas que darían todo, hasta su propio bienestar, para la felicidad de sus compañeros. Este es el caso de Nano López, un joven mendocino, que se llevó el premio de mejor amigo en Twitter. Todo comenzó cuando él narró una reciente anécdota que tuvo con los pibes en el boliche y rápidamente, se volvió furor en la red social del pajarito.

Uno de los mayores secretos de la fortuna en la vida es la amistad. Mantener una relación fluida y cercana es de mucha ayuda en el día a día de todos, sin embargo, hay ocasiones en las que el afecto se pone a prueba. Muchos dicen que cuidar a un amigo vale más que mil palabras y cada acto bueno por ellos nos llena de regocijo.

Ir al boliche a veces es un tanto complejo porque uno viene cansado de la semana y quiere dormir. Además, en estos momentos de frío la decisión es más difícil. A pesar de todo, muchos terminan accediendo a las juntadas para hacerle la dos a los chicos/as. Nano López, el usuario que se hizo viral, no estaba muy convencido con el plan porque tenía sueño, pero por los pibes salió igual.

El fin de semana, el grupo de amigos se reunió en la casa del tuitero para comer un costillar y ver el partido de la final de la Champions. Luego de que termino la competencia deportiva, decidieron ir a tomar algo a un local bailable de Mendoza. Al pasar las horas, López no daba más de cansancio entonces decidió tomar una inesperada medida.

El joven salió del boliche, subió a su auto, tomo una manta y se tiró en el asiento. Mientras estaba ahí, les envió una imagen de él durmiendo. Uno de los chicos le pregunto si había visto la hora, ya que eran a penas las 3 de la madrugada. Nano le respondió que los esperaba afuera en el vehículo que no se preocupen.

Durante el tiempo que estuvo aguardando a los 3 compañeros, subió a su cuenta de Twitter una foto acostado y escribió "Me aburrí en el boliche y para no dejar tirados a los pibes, me vine a dormir al auto". Casi al instante, decenas de usuarios le comenzaron a contestar sus anécdotas y compartieron y festejaron la buena acción de López.

Me aburrí en el boliche y para no dejar tirados a los pibes, me vine a dormir al auto. pic.twitter.com/0nX06vLgfB — Nano López (@NanoCaslaLopez) May 29, 2022

"Yo tengo un amigo que se aburrió del boliche y se fue a pescar hasta que salimos. Estábamos en corrientes capital y el boliche quedaba en la costanera", comentó un hombre. "Yo tengo un amigo que se aburrió y se fue a cazar, estábamos en Brasil cerca del Amazonas", aseguró otro chico. "Después están mis amigos que se van y tengo que volver caminando a las 8 de la mañana con frío sueño hambre y sin señal para un Uber", explicó otro joven.

"Al medio día les hice un costillar para ver la final de la Champions así que muchas ganas de salir no tenía". También comentó "Se me cagaron de risa un rato", luego de avisarles la decisión que había tomado de irse del lugar. En comunicación con Cronica.com.ar , el mendocino nos contó. También comentó, luego de avisarles la decisión que había tomado de irse del lugar.

