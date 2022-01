Si ya es penoso enviar un mensaje borracho a una ex pareja, es difícil imaginar la vergüenza de Sergio Martos cuando descubrió que, bajo los efectos del alcohol, le escribió a un profesor. Afortunadamente, el educador fue comprensivo, y le dedicó una respuesta tan simpática que se volvió viral en las redes sociales.

Todo comenzó cuando el universitario, oriundo de España, decidió enviar a las cuatro de la mañana un mail titulado "atrasame el trabajo porgavor" a Javier, uno de sus profesores. En el delirante mensaje, el alumno explicaba que había salido de fiesta, y como anticipaba amanecer "con una resaca hecho pedazos", pedía una extensión en el plazo de entrega de un trabajo de la cátedra.

Poseído por el cariño tan característico de los borrachos, Sergio endulzó su pedido asegurando: "eres la hostia te quiero Javi,bel unico profesor bueno que quedaen esta universidadde lleno de capullos". Como si fuera poco, el estudiante aprovechó para pedirle a su profesor un consejo de moda: "Por cierto la camisa que llevabas el viernes de dónde es? que le quiero regalar una a mi padre y seguro q le gusta una asi como de viejo molon".

"Por favor dejadme entregarlo otro día que eres el pu... amo y quiero aprobar. Gracias jefe", concluyó su mensaje el universitario. Al día siguiente, y en un horario más razonable, llegó la respuesta del profesor. Lejos de estar enojado con el pedido poco convencional de su alumno, Javier accedió a extender la fecha de entrega para toda la clase.

"Parece que has tenido una buena noche, ¡qué envidia! Me recuerda a cuando salíamos de 'Cubalibres' en el pueblo", comenzó su mensaje el profesor. "La camisa de viejo molón me la regaló mi mujer y le encanta, con lo cual tengo que cumplir y ponérmela de vez en cuando, pero no tengo ni la más remota idea de dónde procede, pero ya le preguntaré", agregó.

Con el deseo cumplido, el profesor aprovechó para burlarse amistosamente de su alumno, pidiendo que "la próxima vez que me envíes un correo electrónico, envíame también una botella como la que te tomaste anoche, para así no acordarme mucho de este correo".

El mejor profesor de la historia pic.twitter.com/4eQHjpnICS — ceciarmy (@ceciarmy) January 20, 2022

Sorprendido con su suerte y la picardía de su profesor, Sergio compartió los correos en las redes sociales, donde no tardaron en volverse virales. La bizarra historia fue replicada tanto en Twitter como en Instagram, donde recibió más de 74 mil y 966 mil interacciones respectivamente.

"Genio y figura", "un gran profesor", "Podría ser yo, el de la borrachera digo", "Hago eso en mi universidad y no me dejan volver" y "Ojala tener un profesor asi" fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas bajo el posteo viral.