A la hora de buscar el primer trabajo, muchos jóvenes se chocan contra la paradoja de la experiencia: los empleadores piden experiencia para trabajar, pero se tiene que trabajar para conseguir experiencia. En ese bache nacen diferentes acuerdos en negro, situaciones poco favorables que casi nunca terminan en un trabajo fijo.

Este fue el caso de Laura Rivolta, una joven usuaria de TikTok que decidió escrachar a su jefa después de recibir una insólita respuesta a su reclamo por una apropiada remuneración por su trabajo. "Voy a pedir que me paguen, ¿qué puede salir mal?", escribió Laura al inicio del video, que ya se volvió viral. Acto seguido, se escucha la insólita respuesta que recibió de su trabajo por audio de WhatsApp:

"¿Perdón Laura? Nosotros no habíamos quedado que al tercer mes te íbamos a pagar, habíamos quedado que al tercer mes nos íbamos a juntar a conversar. Vos viniste con el discurso de que a vos lo que te importaba es la experiencia, y que eso para vos era la forma de ganar dinero", comenzó a retarla su jefa.

Pero el golpe de gracia llegó después, cuando dijo: "Sabés que nosotros sí teníamos la intención de pagarte, pero ahora, en este mismo momento, acabo de decidir que no, no te vamos a pagar. Y como no estás conforme, no hace falta que vuelvas a venir", concluyó el audio.

El mensaje que recibió la joven despertó la indignación de cientos de usuarios en la red social de los videos cortos: en cuestión de un par de días, la publicación superó las 1,3 millones de visualizaciones, recibió casi 100 mil 'me gusta's y más de 1400 comentarios de los internautas incitando a la joven a iniciar un juicio y pidiendo más detalles de la situación.

"Yo había entrado a laburar tres meses ad honorem de community manager en mayo de este año. Agosto habíamos dicho que me iban a empezar a pagar. Yo pregunté el 2 de agosto 'me van a empezar a pagar?', y su respuesta fue el audio", explicó Laura en un segundo video de seguimiento. "El contrato fue de palabra, no hubo nada escrito, no hubo ninguna firma mía. Y como yo cumplí con mi palabra, ella debería cumplir con su palabra. ¿Cumplió? No, ese fue el único problema", agregó.

"Sabes que juicio le hago... con ese audio se gana cualquier demanda", "ay no ese 'perdón laura?' me hace muy mal", "Me enferma que la gente piense que pq uno haga las cosas por 'vocación' o por 'experiencia' no tienen derecho a pagarte" y "JAJAJA no le pagaban porq preguntó si le iban a pagar, pero si no preguntaba sii" fueron algunos de los comentarios bajo el video viral de TikTok.