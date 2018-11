Si bien no trascendió en donde ocurrió, en las redes sociales se hizo viral un video en el que se puede ver como dos osos ingresan a una casa, y el perro que vive en la misma los enfrenta.Esta situación, que quedó grabada por las cámaras de seguridad, comenzó cuando ambos portentosos animales "investigaban" en la propiedad donde vive el can de raza bulldog francés.De esta manera, y tras advertir semejante presencia el pequeño can no dudó y combatió cuerpo a cuerpo contra los dos intrusos.Por último, en las imágenes se puede ver como uno de los osos huye corriendo, mientras que el otro, acorralado, trepa una reja y salta para escapar.