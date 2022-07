Las redes sociales invaden las pantallas de los usuarios con videos e imágenes sobre los cambios en la figura a partir de dietas y ejercicios. En este marco, siempre se destaca alguna historia en particular que se hace viral.

Así fue el caso de Natalie King, una ciudadana británica que no estaba a gusto con su cuerpo y su figura y decidió realizar un cambio radical que, con el correr de los meses, se tornó una imagen que invadió las redes.

Con la mira puesta en los cuerpos de Barbie y Pamela Anderson, esta mujer, de 49 años, se propuso bajar los 165 kilos que pesaba para transformar su figura y su vida, de la cual no estaba muy contenta.

“Aumenté de peso sin darme cuenta, pero creo que estaba viviendo una vida feliz y contenida, y simplemente se apoderó de mí; comí muchos platos para llevar y pasteles”, contó Natalie.

Es por ello que decidió someterse a un estricto régimen alimenticio, a ejercicio diario y a una pasada por el quirófano, la cual no le salió para nada barata: la mujer tuvo que hacer una inversión de 10.000 dólares.

Natalie, a partir de este presente que decidió atravesar y con mucho esfuerzo, logró bajar 90 kilos. Con una renovación absoluta en cuanto a su peso y su cuerpo, ella no se quedó ahí y fue por más.

El cambio total que la llevó a parecerse a Pamela Anderson

Según comentó en una entrevista para el periódico británico Daily Mail, Natalie siempre admiró la apariencia de dos grandes figuras para ella, por lo que decidió usarlas como referencia a la hora de invertir sus ahorros en una cirugía estética: se trataban de Barbie y Pamela Anderson.

Con casi 6.000 dólares para un aumento de busto y otros 4.000 dólares para un retoque en labios y pómulos, Natalie cambio su imagen por completo y a esto le sumó su color de cabello y otro estilo en la vestimenta.

“Odiaba la forma en que veía antes de someterme a una cirugía plástica y no salía de la casa, pero ahora me encanta salir lo más posible”, comentó la mujer luego de la operación, de la que salió con un look totalmente renovado.

Las imágenes lo demuestran. Natalie transformó su cuerpo y su vida en otra totalmente distinta, más cercana a la actriz de Playboy y Baywatch que de la que fue anteriormente. “Recibo atención de mucha gente que dice que me parezco a Pamela Anderson. Me llaman cuando salgo; algunas personas simplemente me dicen que me parezco a ella, sobre todo cuando salgo completamente de negro”, completó.