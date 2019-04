Esta llamativa noticia tiene como protagonista a Emmalouise Leggate, una piba de origen escocés de tan sólo 18 años.

La joven se fue a dormir sin notar nada raro, pero cuando se levantó notó no solo un impresionante dolor sino que también vio que tenía el vientre muy hinchado.

Tras 45 minutos de viaje y sin poder llegar al hospital, dio a luz en el estacionamiento, a su segunda beba a la que llamó Ciara.

Emmalouise junto a Sean (su pareja) y sus dos hijas.

La adolescente ya había sido madre de Caoimhe, de 2 años, y desde ese tomando había tomado la decisión junto a su pareja, Sean, de cuidarse para evitar tener más hijos, por lo menos hasta que su familia lograra afianzarse.

Sin embargo fue la propia Leggate la que le relató a los médicos que nunca sintió los síntomas, pero que se vio sumamente sorprendida al ver su vientre tan hinchado la mañana del parto.

Louise Ford, abuela de la muchacha, fue junto a ella al hospital, pero el bebé nació en el estacionamiento del centro médico, 45 minutos después de haber salido de la casa.

La abuela de Emmalouise sosteniendo a la bebe.

Según los profesionales de la medicina, el desconocimiento de la joven no puede deberse a que la nena llegara antes de lo esperado, porque nació en término y completamente sana.

La joven aseguró que se sorprendió muchísimo: "No me lo podía creer. No me había hecho la prueba de embarazo porque no había tenido ningún síntoma", explicó. Además, asegura que no sintió en ningún momento reacciones de su bebé.

La flamante madre junto a Ciara

Cuando medio británicos le consultaron sobre la ausencia de la menstruación, la joven explicó que al principio de tomar la píldora sangraba un poco, y de repente dejó de hacerlo por completo, pero lo que lo asoció a la pastilla, no a un posible embarazo.