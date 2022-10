Las aplicaciones de citas suelen generar situaciones desopilantes que luego se filtran en las redes sociales y terminan como un momento viral. Desde los chamullos rebuscados, hasta los requisitos inesperados, hasta los “talentos ocultos”, todo puede pasar en una conversación con un “match”.

En esta ocasión, un tuitero reveló la graciosa conversación de su amigo con una piba a través de la aplicación “Bumble”.

Para sorpresa de la muchacha y de todo el mundo, él le mandó su imitación del dibujo animado Gallo Claudio con un mensaje de voz.

Chat de una aplicación de citas es viral en Twitter.

El usuario @br1musky es quien compartió el video del chat y escribió: “Mi amigo se bajó bumble y no encuentra minas….”.

“Mi amigo cuando matchea...”, completó con ironía antes del clip de 15 segundos que es tendencia en la red social del pajarito.

El primer mensaje fue de ella y le propuso un juego: “Buenas. Te doy dos opciones a ver si te copas: te podés describir en 3 emojis o decirme tu talento oculto, si tenés uno”.

Hasta el momento, el video logró casi 170 mil reproducciones en pocas horas y más de 7.000 Me gusta.

El Gallo Claudio es uno de los dibujos más famosos de los "Looney Tunes" de Warner Brothers.

Por su parte, el joven aceptó la propuesta de manera inesperada: “Voy a mezclar los 2 y voy a decirte mi talento oculto con tres emojis”. Allí sumó el ícono de una gallina, un micrófono y la cara de un hombre.

“Ja, ja, ja. Ay. Solo se me ocurre que cantas como un gallo”, le contestó la piba y apuntó antes su duda: “O sea no. ¿Cuál es? Jajaja”.

“Jajajaj es malísimo”, se atajó el muchacho y reveló con orgullo: “Pero imito muy bien al Gallo Claudio”. “Jajaja me muero. Tengo que escuchar eso”, le solicitó ella para culminar un momento histórico para Twitter.

Finalmente, el amigo del tuitero aclaró a su “match”: “Te mando audio y no te culpo si después de eso no me hablás más”.

“No le muestres la desnudez de tu alma”

Con tres segundos de una imitación divertida, el joven recibió miles de reacciones. Sin embargo, todavía no sabemos si la muchacha le volvió a hablar.

Como era de esperarse, apenas se publicó el video del chat insólito, llovieron las mejores y graciosas reacciones de los usuarios Twitter.

“Tipazo si la mina no le da bola no se merece a tu amigo”, escribió uno que apoyó el talento. “No, amigo, no le muestres la desnudez de tu alma”, le advirtió otro joven al imitador.

Y uno fue más crítico de la “performance” del Gallo Claudio: “Le pido a mis compañeros varones que dejen de hacer el ridículo de esta manera. No sé de cuantos incidentes más nos podemos recuperar”.