"Sobre gustos no hay nada escrito", dice la famosa frase popular. Sin embargo, parece que existe una particular aversión contra ciertos sabores de helado, más allá de la "crema del cielo", que nadie sabe muy bien con qué ingredientes está hecha. En este caso, el sabor en cuestión es la menta granizada, que se hizo viral luego de que un usuario de Twitter asegurara que lo habían escrachado en Instagram, no sólo por comprar ese sabor de helado poco popular, sino por utilizarlo de una manera desconcertante.

El posteo de Twitter fue publicado por un influencer argentino de esa red social, llamado "Quimey Herrera" (@QuimeyHerrera01), quien escribió: "Gente me escracharon en IG (Instagram)".

Además, el usuario adjuntó captura de pantalla, de una historia de esa red social, que decía: "Inserte su cita de mierd... aquí. Sea breve. No sea cliché. Deje de reclamar. 'Fuimos por un helado, se acomoda en el sillón y se pone menta granizada en la pij...'".

— Quimey Herrera (@QuimeyHerrera01) September 14, 2021

Más allá de que en algunos comentarios se podía ver la confusión de si el escrache estaba relacionado con la elección del gusto de helado o sobre lo que hizo el joven luego de comprarlo, muchas personas se dedicaron a criticar al influencer por haber comprado menta granizada y no un gusto más popular.

"No te preocupes amigo, los que te conocen saben cómo sos"; "Y si, cómo vas a pedir menta granizada; "Es preferible que hagas eso con ese sabor de mierd... a que te lo comas"; "Obvio, tenía que ser chocolate o dulce de leche, a quien caraj... le gusta la menta granizada"; "Si pagó el helado lo come como se le canta"; "¡Qué desagradable vieja... por qué menta granizada! Cada quien estropea una cita como quiere"; "Qué asco ¿Menta granizada?", fueron algunos de los comentarios destacados en el hilo viral de Twitter.

Según la Asociación Fabricantes Artesanales de Helado y Afines (Afadhya), en el caso de los artesanales, en primavera y verano el consumo alcanza al 80% de la población.

Las cremas, incluyendo distintos tipos de chocolates y dulce de leche encabezan el ranking (81 %), muy por encima de los sabores frutales que se llevan el 19 % restante.

Además, la Afadhya clasificó a los consumidores de helado en tres categorías: Heavy, Medium y Light consumers. Los "heavy consumers" (consumen helado artesanal de 5/6 veces a la semana); los "medium consumers" (3-4 veces a la semana/hasta 1 vez por semana); y los "light consumers" (1 vez cada dos semanas/hasta 1 vez cada 2-3 meses). También se destacan los medium consumers en primavera/verano (65%) y en otoño/invierno (35%), siendo un 4,5% los heavy consumers en primavera/verano y un 1,5% en otoño/invierno.

En ese sentido, el ranking de los gustos de helados más pedidos está conformado por: