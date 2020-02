"Alguien que sepa editar fotos me dice cómo hacer o me edita la foto para que no aparezca el tipo de atrás jajajj", fue el pedido de un joven el último jueves en Twitter. La publicación alcanzó los 5.5 mil retweets, los 41.9 mil me gusta y dio origen a desopilantes respuestas.

Luego de que la publicación de @Francosannchezz se viralizara, el chico se convirtió en meme y recibió cientos de comentarios.

Sin embargo, también hubo usuarios que estuvieron dispuestos a abrir algún editor de imágenes y le mandaron la fotografía cumpliendo su pedido.

La viralización fue tal magnitud que el tuit le llego al “tipo de atrás”. Se trata de Rubén Marino, apodado como "Pucho".

“Alguien me puede sacar a este boludo que me sacó el protagonismo de mi foto”, escribió el usuario @RubenMarino18 al día siguiente. La publicación alcanzó los 5.5 mil retweets y los 41.9 mil me gusta rápidamente.