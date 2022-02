Desde que el conflicto Rusia-Ucrania sumó un nuevo capítulo, luego de que Vladimir Putin confirmara el inicio de "operaciones militares" que avanzan sobre el territorio ucraniano, miles de usuarios intentan comprender el por qué. En este contexto, las redes sociales se inundaron de cientos de contenidos virales que intentan explicar los motivos de la guerra entre ambos países.

Twitter es la red social donde cientos de usuarios dan su mirada sobre el conflicto que tiene al mundo en vilo, mientras miles de ucranianos dejan sus casas para mantenerse a salvo y buscan asilo en naciones limítrofes como Polonia o Rumania.

Sin embargo, hay usuarios de Twitter que precisan saber cómo se desencadenó el conflicto Rusia-Ucrania y acuden a la red social del pajarito en búsqueda de respuestas. Ese fue el caso del tuitero Juan or Die (@juandiegoquetal), quien pidió que alguien le explicara en formato "chimento" cómo es que ambos países llegaron a la situación en la que se encuentran en estos momentos.

"Necesito que alguien me cuente el conflicto Rusia Ucrania en formato chimento porque realmente quiero entender pero nadie sabe contarlo para burros", escribió el tuitero y se viralizó. Su tuit tiene más de 63 mil "me gustas" y casi 6 mil retuits.

En Twitter todos quieren saber por qué Rusia "invadió" Ucrania. (Captura de pantalla).

Como era de esperarse, el tuitero recibió varias respuestas en el formato que había solicitado para así, como tanto otros, comprender el por qué del conflicto Rusia - Ucrania. Uno de los usuarios utilizó a la novela adolescente Patito Feo, protagonizada por Laura Esquivel y Brenda Asnicar, para realizar una analogía de la guerra entre ambas naciones.

"No sé si entendí bien pero Ucrania está cerca de las populares (Rusia) y se quiere unir a las divinas (OTAN, dónde está USA) y Rusia no quiere porque eso le daría acceso a las divinas (USA) a rodear a las populares (Rusia) con bases militares, etc", sostuvo @suric4taaa.

Otra de las situaciones que fueron utilizadas por los usuarios para explicar el conflicto en formato "chimento" fue el Wanda Gate que mantuvo en vilo a los argentinos cuando en octubre de 2021 Wanda Nara subió a sus historias de Instagram una publicación apuntando contra una reconocida actriz por intercambiar mensajes con su esposo Mauro Icardi, jugador del París Saint Germain (PSG).

"Ucrania es Icardi, EEUU Wanda Nara y Rusia la China Suárez. Pim pam pum.. Guerra", sostuvo @JuanJossCaball20. Sin embargo, otro usuario lo corrigió y aseguró que "mas bien diría que EEUU es la China, que siempre donde hay quilombo esta, Wanda es Rusia que si te metés con ella agarrate, y Ucrania es el pel***** de Icardi que nadie sabe por qué se pelean por él".

Mirá las respuestas al tuit viral

y romperle los vidrios del comedor (misiles supersónicos que llegan a Rusia). Estos escucharon vieron el bardo, así que cruzaron enfierrados, le mataron los perros, le tiraron las piedras, y les gritaron al resto que si se meten hay bala. — Tiempo (@Bal_dorf) February 24, 2022

Culpa de esto se inicia el conflicto bélico. https://t.co/QqP9jcWkfO — Christian Montesino (@christianmont) February 24, 2022

Y esto a Ucrania le hace un poco de ilusión. Pero entonces Rusia se entera de los cuernos y, aunque no ame a Ucrania, le conviene tenerla con él para cobrar su herencia (?). Entonces Rusia se pone en modo Cacho Castaña si te agarro con otro te mato — Nil | Stan Måneskin ��✨�� (@Nil_Urriaga) February 24, 2022