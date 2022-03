A pesar de que el arquitecto le dijo que no había lugar, un hombre pidió que le instalaran la lluvia en un insólito lugar. El hecho se hizo viral en Twitter y los comentarios que surgieron en la red social fueron miles.

El bidé es un recipiente bajo con agua corriente y desagüe, generalmente fabricado de porcelana o loza, parecido al inodoro. Este objeto fue creado en Francia para higienizarse las partes íntimas después del sexo, pero fue reinventado para mantener la limpieza diaria.

Actualmente, en la mayoría de los países está en desuso por una cuestión de espacio de los baños de ahora. Si bien Argentina, en el Código de Edificación, elimino la obligatoriedad de incluirlo, muchos ciudadanos se resisten a esta medida.

¿Por qué los argentinos aman esa ducha puntualmente ubicada? Para muchos investigadores, este objeto es un elemento que ocupa un sitio muy simbólico dentro del baño, además que es una cuestión totalmente naturalizada. Por otro lado, también tiene un valor psicológico, ya que representa (históricamente) un ascenso social.

Ayer se hizo viral un Twitt de un usuario llamado Martin, @tinchoxx. El joven es arquitecto y está acostumbrado a lidiar con las ideas inusuales de los clientes, pero nunca pensó llegar a tanto.

En la publicación mostró la conversación que tuvo con una persona a la que le estaba haciendo arreglos a su casa. En este texto se puede leer que el individuo le dice "Yo quiero un bidet si o si". A lo que el profesional responde "Pero no nos queda espacio".

A pesar de no poseer el lugar necesario para instalar la baja lluvia, el cliente le dijo "Dije si o si". Luego de esto, publicó una foto del bidé en la ducha, frente a la canilla de la misma.

A continuación del twitt, Martin comentó "El yanky te conoce el bidet, y lo primero que hace es esto" y subió una foto de un recipiente lleno de hielo y botellas de cerveza.

El yanky te conoce el bidet, y lo primero que hace es esto. pic.twitter.com/bkHagCZ4K8 — Martin (@tinchoxx) March 5, 2022

La situación que explicó @tinchoxx, fue muy cuestionada y a la vez muy defendida. "Tengo ese dilema, ¿Bidet en la ducha o bidet portátil en el inodoro? ¿Cuál minimiza la pérdida de valor de la propiedad sin comprometer mi higiene?", preguntó un usuario.

"No está tan mal, contrario a lo que hacemos el bidet se pensó para usar mirando la pared", aseguró un chico. "Atenti que arreglando el ángulo de la ducha, capaz te podés bañar sentado", dijo otro hombre.

"Yo no lo use en toda mi vida, creo se para que es, pero no le veo razón, imagino que no toda la gente tiene caños de desagüe gruesos que puedan llevarse todo el papel de baño que tires por el inodoro y no les queda otra que no usar papel, pero uff, te la debo", twiteó un usuario.

Algunos usuarios mostraron los insólitos lugares en los que pusieron el bidé y explicaron la importancia que tiene el objeto en sus vidas. Otras personas, contaron los errores que cometieron los arquitectos en la construcción del baño de sus casas.

Peor es el inodoro en la cocina... pic.twitter.com/ic3aG3FtWb — Monsieur Meursault (@NestorO72) March 5, 2022