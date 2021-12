Aunque no lo creamos, el sushi se transformó en una de las comidas más pedidas en los "take away", deliverys y apps de comidas de la ciudad de Buenos Aires, junto a las tradicionales pizzas y empanadas. Sin embargo, lo que resulta aún más extraño son las formas en las que muchas veces los deliverys transportan la comida. En ese sentido, un joven pidió unas piezas de sushi por WhatsApp y el empleado del local le dio una extraña referencia sobre el vehículo en el que el repartidor iba a llevarle el pedido a su casa.

La usuaria que subió la publicación viral a Twitter contó lo sucedido mediante una captura de pantalla de la conversación de WhatsApp que mantuvo con el empleado del local de comidas.

"¿Abonás justo?", le preguntó el empleado del local que vende delivery de sushi. Luego el joven cliente le dijo que sí y la recepcionista le mandó un emoji de un pulgar para arriba. Unos 20 minutos más tarde, el joven recibió otro mensaje de la recepcionista de la casa de comidas: "¡Ya está en camino el pedido! Va un Falcon verde oscuro. Te aviso cuando esté llegando así lo esperan afuera. Muchas gracias Francisco".

Los usuarios de Twitter no tardaron en comentar la insólita situación que vivió este cliente y opinaron al respecto: "Falcon verde oscuro... ¿un autito más secuestro no había no?"; "Mmm, yo que vos pido otra cosa"; "Cuando no sabes si te van a entregar el pedido o te van a secuestrar los milicos". Uno de los comentarios más certeros en su opinión fue el de una usuaria que escribió: "Me quise reír, me ahogué y me puse triste. Que historia triste tenemos".

Incluso, quien se encargaba de administrar los pedidos vio el tuit viral y le pidió disculpas al joven por la coincidencia espantosa entre el auto del repartidor y los coches utilizados por el personal de las Fuerzas Armadas argentinas para secuestrar personas durante el genocidio perpetrado por la última dictadura militar. "Ay yo manejo el WhatsApp de la sucursal de sushi donde laburo. ¡Te pido mil disculpas!", dijo la usuaria de Twitter.

Justo abajo me sale esto

¿Por qué se asocia al Ford Falcon verde con la última dictadura militar genocida?

Según varias licitaciones, el modelo Ford Falcon verde fue el elegido por el Estado nacional para brindar vehículos a distintos organismos de seguridad. Entre ellos, se encontraban las Fuerzas Armadas y las Policías provinciales, quienes hicieron secuestros ilegales en todo el país con esos vehículos durante la última dictadura militar.

A finales de 1977 el ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, ordenó la compra de 90 Falcon "no identificables", bajo el Decreto N° 3630/77, para enviarlos a las Policías provinciales. El detalle de la compra figura en un expediente secreto: el N° 274/77. La característica de “no identificables” indicaban que se trataba de autos privados, de particulares y que con ellos se realizaban maniobras ilegales y delitos de lesa humanidad.

En 2012, cuarenta y tres automóviles Ford Falcon de color verde fueron encontrados y secuestrados en un galpón cerca de Bahía Blanca, al sur la provincia de Buenos Aires,

Según informó en su momento el Centro de Información Judicial, los vehículos estaban estacionados en la Base Naval Puerto Belgrano. La inspección judicial estuvo a cargo del doctor Eduardo Tentoni, juez federal ad hoc en el marco de la causa caratulada "Investigación de delitos de lesa humanidad (Armada Argentina)".