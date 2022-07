Cada día se conocen nuevas anécdotas en las redes sociales, que no tardan en volverse viral. En esta oportunidad, fue la empresa de correo española AliExpress, quien protagonizó un divertido escenario, luego de que una usuaria de Twitter se quejara por el “discreto” paquete que recibió por correo.

Actualmente, las empresas optan por utilizar las redes sociales para generar mayor cercanía con sus posibles clientes y consumidores. Por eso, es muy común ver cómo, a través del humor, el rol del “community manager” comienza a tomar un lugar central en el posicionamiento de la marca.

Tal es el caso que empresas como Burger King y Mercado Libre, por ejemplo, suelen contestar los tweets de los usuarios con divertidas intervenciones. Además, esto les permite generar una comunidad activa para cuando quieran promocionar sus nuevos productos.

En esta oportunidad, fue la sede española de AliExpress quien se volvió viral tras una graciosa intervención. Todo comenzó cuando Andrea (@BecariaAndrea) publicó una foto del “misterioso” paquete, con la leyenda: “Gracias AliExpress, muy discretos sus envíos”.

El tweet llegó a manos de la empresa, con más de 24 mil me gustas, y ellos no dudaron en responder: "De nada Andrea, disfruta la lamparita de noche", bromeó el CM, sobre el paquete que recibió la usuaria con una notoria forma de consolador.

La viral respuesta de AliExpress a una clienta.

No obstante, el intercambio no terminó allí. La usuaria compartió la respuesta de AliExpress sorprendida por los más de 900 mil me gustas y casi 90 mil retweets, a lo que le respondieron con la clásica expresión de Twitter: “Sos famosa”.

Memes y reacciones al tweet viral

El perfil de AliExpress España comparte habitualmente publicaciones en tono humorístico y de actualidad, para generar mayor repercusión y empatía en sus redes sociales. No obstante, es la primera vez que logra que una respuesta llegue a un nivel tan alto de alcance.

No tardaron en aparecer mensajes en alusión a querer comprar “una lamparita de noche” o mismo, con imágenes de la supuesta lámpara que pidió la usuaria, como el video que compartió @Pablo_Churches:

También otra usuaria comentó “Oye devuélvame mi aguacate”, por el parecido tenía su palta con el miembro masculino:

Respuesta al tweet viral.

Si bien hay quienes se quejaron por la falta de “originalidad” del tweet, también estuvieron los que destacaron las repetidas respuestas de la empresa y sus particulares envoltorios: