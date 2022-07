El usuario @ivordonez contó una situación que vivió cuando fue a cenar a un restaurante y dejó boquiabiuerta a más de una persona en Twitter. El economista reveló un absurdo error que cometió tras ordenar los platos y las bebidas.

“Hoy en ‘el cuerpo ya no funciona al 100%’ me tomé un vino espectacular a 1.240 pesos y cuando llegó la cuenta era de 12.400”, escribió el hombre en un tuit que se volvió viral rápidamente.

Pidió un vino de $1.240 en un restaurante y cuando llegó la cuenta casi se desmaya.

Como era de esperarse, el tuit cosechó más de 30.000 y los usuarios dejaron cientos de comentarios reaccionando a la terrible situación.

Los comentarios de los usuarios

La mayoría de las personas quedaron sorprendidas por el error que cometió el economista, mcuhos no entendieron cómo llegó a confundirse y otros no podian creer el alto precio del vino.

“¿Dónde fue? Eso es un choreo liso y llano. Te lo digo porque estoy en el tema”; “Y si era espectacular no podía valer 1000 pesos son 4 dólares”; “Un ‘vino espectacular’ en el super te sale arriba de 8 lucas , ¿cuánto esperabas que te lo cobraran? Igual, estoy en desacuerdo que un boliche le agregue tanto margen a algo que no elabora. Que lo hagan en el plato de comida que es su tema si, pero en bebidas, discutible”; “Me pasó la semana pasada, no con esa diferencia de precio, pero pedí un vino de 1700 y como no tenían le dije que traiga un chardonay similar, me trajo el reserva de la misma bodega... Jejeje, ¡cuando me di cuenta ya estaba dentro de la copa, a disfrutarlo chaval! Me dije”; “Y que se hace ahí si no tenes la plata? Te vas a lavar platos o es de peli eso nomas jaja”.

Las vivencias similares de algunos usuarios

“A mi cuñado le pasó igual con un vino de 4500 pesos pero eran 45 mil… durísimo”, contó el usuario @JuanMRosello. A este tuit reaccionó otra usuaria preguntando si los restaurantes no usan la misma tecnica que los afiladores de cuchillo: “¿No será como el afilador de cuchillos que te dice un precio y después es otro?”, escribió.

“La peor me la llevo yo que pedí un favor que le transfieran a un proveedor mayorista un montón de 18mil y pico, se equivocaron y transfieron 2 milones. Plena pandemia, bancos cerrados dos meses para que devuelvan el dinero. Casi muero”, relató la usuaria @patofraccarolli.

“Cómo te equivocas 18mil con 2millones, no logro comprenderlo, jaja”, comentó un usuario, a lo que la creadora del tuit principal respondió: “Lo mismo pensé cuando me avisó la que se equivocó. Casi muero del colapso, lo peor ni mía era la plata. (La cosa es que puso un código el lugar donde iba el monto)”.