Las entregas por delivery o aplicaciones de reparto se volvieron una herramienta esencial en el mercado gastronómico y más aún, durante la pandemia del covid-19, donde se evitaba cualquier contacto físico. Sin embargo, hay quienes aprovechan esta metodología para dejarle insólitos mensajes al restaurante: “Por favor… me muero de hambre”.

Diariamente, se conocen absurdas anécdotas que transcurren en locales de comida. Ya sea por las insólitas quejas de los clientes, las reacciones de los jefes y empleados, o mismo, alguna que otra aclaración que sorprende e impacta a todos los presentes. Esto último sucedió con el pedido de un joven.

Eran las 11 de la noche, cuando decidió hacerle un encargo al restaurante para pedir una pizza Diavolo y otra de Mozzarella. Sin embargo, él no solo se ocupó de realizar su pedido, sino que también dejó un extraño mensaje en los comentarios para conseguir la empatía de los dueños del restaurante.

“Entrega sin contacto. Por favor, mi madre no me dejó comida, me muero de hambre”, manifestó el cliente mientras solicitaba su menú. El disparatado ticket comenzó a circular en las redes sociales y fue compartido por la cuenta @SoyCamarero, un usuario especializado en difundir anécdotas y experiencias de los restaurantes y el personal.



El desesperado mensaje de un joven en el ticket del restaurante.

En el tweet, la cuenta aclaró: “Le pusimos de regalo el postre porque nos dio cosita”. Pese a la cercanía del hecho, ya comenzó a abrirse una polémica en Twitter acerca de este inesperado mensaje y de la reacción del restaurante al darle una ayuda extra por su queja.





Polémica: “en qué nos estamos convirtiendo”

Luego de que la cuenta española diera a conocer la insólita historia, comenzaron a llegar diferentes opiniones a través de las redes sociales. Por un lado, quienes juzgan la acción de la madre al dejar sin comida a su hijo y, por otro, aquellos que se burlaron porque el implicado no sabía ni podía cocinarse.

“Lo peor es que he conocido casos así durante la pandemia. Padres, madres, hijos, tíos, tías, etc. que literalmente fueron abandonados. Algunos de los fallecidos de la pandemia fueron por total inanición porque la familia literalmente les pasó tres huevos… fue horrible”, comentó Víctor, en la publicación de Twitter.

Asimismo, otros aprovecharon para cuestionar a quién realizó el pedido con el absurdo mensaje: “La pregunta es: no sabes hacerte un par de huevos fritos”; “Por dios, en qué nos estamos convirtiendo” y “pobre madre”, fueron algunos de los comentarios que se sumaron al debate.