Generalmente cuando uno pide algo en un restaurante y no le gusta o vino distinto, en su cabeza baraja tres opciones: se retira sigilosamente del establecimiento (no recomendada), le pide amablemente al mozo que se lo cambie o directamente hace como Amanda Nicole Martínez, una joven de 31 que tuvo una salida un tanto inesperada frente a una situación del estilo.

Resulta que esta mujer acudió el pasado domingo a Sol De Jalisco, un local gastronómico mexicano, ordenó una sopa picante pero al parecer hubo algo que la defraudó. Según trascendió, esta “sopita” habría estado demasiado caliente, tan caliente que “derretía la tapa del plástico”.

Amanda Nicole Martínez fue acusada de agresión corporal.

Frente a esta situación, esta cliente no tuvo mejor idea que dirigirse a la caja registradora, encarar a la gerente, Janelle Broland, tirarle todo el contenido del recipiente en la cara y salir furiosa del lugar. Esto dejó a toda la clientela, mozos y personal de maestranza absolutamente estupefactos.

Según el testimonio de Broland, cuando recibió la queja se disculpó con la cliente y le ofreció dos opciones: un reembolso completo o cambiar la sopa por otro plato su elección, lo que parecía bastante lógico. No fue así para Martínez, quien decidió recurrir a la violencia y bañar a esta encargada.

"Mi primer pensamiento fue, '¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué, por qué está sucediendo esto?' y me di cuenta de que no podía abrir los ojos y me limpié y me di cuenta de que era como, 'Wow, ella realmente, me tiró eso'", declaró Broland, que también compartió esta picante experiencia con sus seguidores de TikTok. Allí afirmó que si bien la sopa no estaba tan caliente, sintió un molesto picor en los ojos debido a las especias utilizadas.

"Recuerdo haber sentido el calor de la sopa, pero mis ojos ardían mucho. Me ardía la nariz. Me quedé sin aliento durante un segundo porque el ardor me dejó en estado de shock", señaló.

Según las autoridades, la situación de nuestra agresora sopera no es muy sencilla, ya que se presentaron cargos penales en su contra y fue detenida el pasado miércoles. El establecimiento también decidió prohibirle la entrada al lugar de por vida.

"No aprobamos este tipo de comportamiento y mantenemos a nuestros ciudadanos en el más alto nivel", indicó Allen Teston, subjefe de la Policía local. "Si un ciudadano cree que ha recibido un mal servicio, le aconsejamos que se mantenga civilizado hasta que se resuelva el problema", enfatizó.

"La familia Márquez no tolera este tipo de comportamiento, y simplemente queremos que nuestro establecimiento sea un lugar donde la gente pueda relajarse y disfrutar de la música en vivo, de la deliciosa comida mexicana y de las mejores bebidas locales, como hemos declarado en nuestras cuentas de redes sociales continuamente", redactó Sol de Jalisco en un comunicado en su cuenta de Facebook.