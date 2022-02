El fanatismo a veces puede llegar a niveles impensados. Hay quienes lo demuestran de un modo "común" o "típico", pero también hay quienes deciden visibilizar su pasión por algo o alguien de una forma distinta. En este caso, un joven se tatuó un Pikachu enorme en uno de sus brazos en honor al ídolo popular de la música santafesina Leo Mattioli y en poco tiempo su homenaje se volvió viral en las redes sociales.

El increíble tatuaje en honor al ídolo musical Leo Mattioli fue compartido en la red social instagram por quien lo realizó, el artista @Jona_sossi . "Muchas gracias @pachetattooart por elegir este diseño. Porfa más tattoos de pókemon", expresó el tatuador en la publicación.

En las imágenes, se puede ver que el diseño de este particular pikachu posee varias referencias a una de las icónicas portadas de uno de los discos de "El León Santafesino". De hecho, en la foto se destaca la flor que el músico utilizaba al momento de interpretar algunas de sus canciones en los recitales.

El tatuaje se volvió viral rápidamente en las redes sociales y recibió el nombre de “Pikattioli” por su particular diseño, que combina a la reconocida criatura de la franquicia Pókemon y al ídolo de la cumbia santafesino que falleció el 7 de agosto de 2011 a sus 38 años por un paro cardíaco, después de un recorrido nocturno que incluyó tres shows consecutivos.

Los usuarios de las redes sociales dejaron varios comentarios sobre el diseño y más de uno ha reconocido que estaban dispuestos a realizárselo en el futuro. Además, no faltó quien encontró algunos detalles en el dibujo que pocos habían percibido.

"Esto es maravilloso", "El detalle de los pelitos en el pecho", "Lo amé, es hermoso", "Yo me quiero tatuar pokémones", "el Pikachu santafesino!!!!", "Me vuelvo loco", "El pikachu Mattioli es mi espíritu animal", "El pikachu mattioli es lo mejor que vi en lo que va del año", fueron sólo algunos de las tantas reacciones de los usuarios al ver el particular "Pikattioli".

Por último, a mediados del año pasado Nicolás, hijo del ídolo popular de la música confirmó que Netflix estaba cerca de adquirir los derechos para comenzar a producir una biopic sobre la vida del músico. Además, se filtró que el actor Rodrigo De La Serna sería quien interpretaría al artista musical, algo que recibió el visto bueno de la familia del "León santafesino".