Las historias que traen los restaurantes y los bares siempre son de las más virales en las redes sociales. Los clientes, los platos, los tickets y los dueños traen consigo habitualmente anécdotas que los usuarios comparten y comparten.

En este marco, en los últimos días una usuaria de Twitter se volvió viral a partir de un insólito momento que compartió en la red social del pajarito, que causó risas e indignación entre los usuarios.

La protagonista de esta historia es Axi (@codewithaxi) quien, sin dar muchos detalles de la locación, contó una insólita historia que vivió días atrás en un restaurante al que asistió, la cual quedó inmortalizada en las redes.

En tan solo dos líneas, que las acompañaban dos imágenes que lo decían todo, retrató lo que fue para ella un momento realmente difícil de sobrellevar y, sobre todo, de no dejar de lado en las redes.

“Pedi una ensalada de papa y huevo…”, fue lo primero que escribió. Seguido, agregó: “Lo que esperaba // Lo que llegó”. En este sentido, buscaba expresar el clásico formato de expectativa o realidad.

El viral tuit.

Abajo, dos imágenes que valen más que mil palabras: en la primera, una clásica ensalada de papa y huevo, condimentada, con mayonesa; en la otra, el insólito plato que recibió, en el que solo se ven unas cuantas papas cortadas y un huevo partido en cuatro partes.

Las escandalosas imágenes causaron revuelo en la red social del pajarito, donde los usuarios no dejaron pasar la escena. En tan solo un par de días, ya juntó más de 380 retuits, 289 citados y más de 23.500 likes.

El insólito plato que recibió la joven.

Los comentarios de los usuarios ante el viral tuit

No la dejaron pasar: cientos de usuarios comentaron el tuit y se rieron de la escena, al tiempo que otros tantos se indignaron y compartieron situaciones similares que vivieron en otros restaurantes.

Cuando pides ensalada verde y te traen lechuga pic.twitter.com/hJGqco0t3k — Constanza ������ (@Constan20686735) October 17, 2022

‘Tiene pinta de cuando dejas la papa y el huevo un día en la heladera’, ‘Esa papa tiene una pinta de estar más fría y sin sal que da miedo’, ‘No mintieron, fue papa y huevo. Literal.’ y ‘La próxima pedila preparada en vez de para armar’, fueron algunos de los tantos comentarios que causaron furor.

Otros, por su parte, solo se indignaron con lo sucedido: “Decí el nombre del lugar y que no vaya nadie, no pueden servir eso. Si no tienen ganas de ponerle un poco de esfuerzo por dar un buen servicio a los clientes, que no se abran un restaurante.

Te lo digo como alguien que estudió gastronomía y estudia marketing, no podes servir eso”, comentó uno.