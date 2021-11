Salir a comer a afuera, sea cual fuere el restaurante o bar que elijamos, no es una actividad que hoy en día se pueda realizar tan holgadamente, si es que si quiera tenemos la posibilidad de hacerlo. La economía no es la mejor en estos tiempos, por lo que todo local gastronómico que haga un descuento o cobre un poco menos sus platos y bebidas, se lo vamos a agradecer. No obstante, este no es el caso de un restaurante del centro de Madrid, en España, que se volvió la cuna de los nuevos indignados. En este caso, el reclamo de una usuaria de Twitter se volvió viral al quejarse del elevado monto del ticket, el cual detallaba el cobro de una porción de pan, a un precio excesivo.

Fue una periodista quien denunció públicamente al restaurante madrileño, a través de un posteo en su cuenta de Twitter. La mujer indicó que el local había cobrado el pan, no solo a un "precio de oro", sino que, además, se lo habían dado de manera "obligada" junto con un plato de tortilla de papas que había pedido.

Más allá de toda la comida que pidió la mujer, el restaurante le cobró 2.30 euros por una porción de pan, que todos los locales gastronómicos de ese país ofrecen a sus clientes junto a la tortilla de papas. Lo más terrible de esta historia es que la mujer no había pedido el pan, sino que se lo incluyeron en ese plato que había ordenado, porque para el negocio era un ítem "obligado".

Pincho de tortilla en la barra de La Primera. No pido pan, lo ponen y lo cobran, 2,30 euros. Le digo a la camarera que no he pedido pan, y me dice que el pan es obligatorio. Esto ya me parece que pasa de castaño oscuro, ¿o no, @canadio1010 ? #elpanesobligatorio me lo voy a tatuar pic.twitter.com/gtyCTPlV43 — Paz Álvarez (@Pazalvarezcalvo) October 19, 2021

La periodista Paz Álvarez subió su reclamo a la red social Twitter, en la cual escribió: "Le digo a la camarera que no he pedido pan y me dice que el pan es obligado. Eso ya me parece que pasa de castaño oscuro".

Según el desglose de la cuenta, en la que se incluye la tortilla de papas, un café, una caña (un poquito menos que un porrón de cerveza), y el polémico pan, la mujer gastó un total de 14,10 euros en total.

.

En la carta del restaurante, que se encuentra ubicado en la avenida la Gran Vía – una calle muy concurrida de Madrid, similar a Corrientes en Buenos Aires. el local no especifica que el "pincho" de tortilla venga "obligado" con el pan, ni mucho menos que se debe pagar aparte. Esto fue tema de discusión para los usuarios de las redes, quienes todavía no se ponen de acuerdo si la actitud del local gastronómico fue acertada o fue una "avivada criolla", como diríamos de este lado del océano.

Uno de los comentarios destacados fue el de un usuario que realizó un juego de palabras con el nombre del restaurante, llamado La Primera, y le agregó “…y la última”, a modo de broma. Incluso, muchos usuarios se quejaron de que el restaurante, en vez de darles una factura legal, le dio a la periodista una especie de presupuesto. Un “atraco” con todas las letras.