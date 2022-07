¿Hasta qué hora se le puede hablar a un comercio? Un joven usuario subió a TikTok el inesperado, pero muy gracioso audio de WhatsApp que le mandó el carnicero después de preguntarle el precio de la carne un domingo a la tarde. La respuesta se volvió rápidamente viral y causó furor entre los seguidores.

Las redes sociales dan para todo. Si hay algo que se puede decir de ellas es que las cosas que publican las personas no dejan de sorprender tanto para bien como para mal. Debido a su masividad, diariamente se encuentran perlitas imperdibles que se destacan por las extrañas anécdotas o sucesos que salen de lo común por ser bizarras o locas.

.

El usuario @nahuanse público a su cuenta de TikTok la captura de una conversación entre la Carnicería Florencia y una persona. "Hola, buenas tardes. Consulta ¿cuánto sale el kilo de mocho?, y ¿cuántos kilos trae aprox.?", decía el mensaje del cliente. Pasaron muchas horas hasta que el dueño del comercio de barrio le respondió indignado, pero todos destacaron la gracia del señor.

"¿Qué tal? Buen día, pichón", comenzó diciendo el comerciante muy tranquilo, sin embargo, continuó "Yo te entiendo que estés al pedo mirando la Peña de Morfi, pero un domingo a las 3:30 de la tarde...". Poco a poco el audio fue subiendo el tono y fue dejando en evidencia el enojo. "Flaco, yo me levanto todos los días a las 4:30 de la mañana. Yo veo entusiasmo, pero es una falta de respeto que pienses que tengo la carnicería abierta para vos", sostuvo el hombre.

.

Finalmente, luego de decirle de todo, el carnicero concluyó "Vale 850 pesos el kilo de mocho". Segundos después, el usuario de la red de mensajería, no se quedó atrás y le respondió con todo. "Buen día. Pregunte solamente para saber cuanto estaba y que me respondas cuando puedan", escribió el comprador y aseguró "Se ve que no tenés empatía hacia los clientes".

Parecía que el asunto se había cerrado, pero la persona continuó "Te mando un abrazo grande y métete el marcho en el or*". Tras la delirante conversación, Nahuel subió el audio a TikTok con el nombre "El carnicero más copado". Al poco tiempo de publicarlo, se volvió virar y miles de usuarios comentaron los hechos.

.

"Tiene razón el carnicero", escribió el hombre a lo que otra mujer le preguntó "¿Cómo va a tener razón? Le mandó un mensaje nomás, no es que lo llamó o le tocó el timbre de la casa o de la carnicería". Otra chica sostuvo "Tampoco era para tanto, le podía contestar más tarde y ya está, no es como si lo hubiera llamado o algo".

Asimismo, otros comerciantes salieron a apoyar al carnicero. "Los clientes son INSOPORTABLES. Tengo negocio y me mandan a las 6 am", comentó un hombre. "Por esto es que tengo otro celular para los clientes si no joden días de semana a cualquier hora y los findes que son para descansar", indicó una empleada.

La respuesta del cliente fue muy criticada.

Actualmente, el video fue reproducido casi 200 mil veces, tiene 15 mil "Me gusta" y supero los 200 comentarios tanto a favor como en contra del carnicero y el cliente. Para vos, ¿Quién tiene razón?