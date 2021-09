A comienzos de mayo de 2021 Yahoo cerró su mítico sitio de respuestas en donde la gente preguntaba lo más insólito y obtenía comentarios de usuarios de todo el mundo. Twitter parece haber llenado ese espacio en donde los usuarios vuelcan sus dudas más "random" a la nube. Esta vez fue una chica quien quería saber a dónde guarda la gente sus objetos sexuales y se volvió viral.

.

"¿Dónde guardan el consolador ustedes?", se cuestionó la tuitera @lamorochasoyok. Inmediatamente consiguió decenas de "me gusta" y comentarios graciosos, con anécdotas y tips para su vida.

Las mejores bromas

Ricardo, le regaló la broma que suele hacerle a quien lleva en su vehículo. "Esto me hace reir, porque siempre que sube alguien al auto y se sienta en el asiento del acompañante, ni se fija, entonces les digo: 'guarda que dejé el consolador', enseguida saltan y les agrego; 'huy boludo, fijate si se te quedó adentro'".

Ojo donde lo guardan pic.twitter.com/yACCx4LGX7 — * Chuky *�� (@mardespo) September 8, 2021

Otra usuaria hizo un comentario que parece chiste, pero es anécdota. "En un cajón muy escondido entre la ropa porque hace un par de años, hija chusmeando mi ropero lo encontró y vino hasta el comedor a preguntarme qué era". "Un pisapapeles se responde", le sugirieron. "Ay, creo que tenía 8 años y no recuerdo qué le respondí ese día. La piba creció y sé que si hoy chusmea ropa mía y se le aparece ya sabe que se deja donde está como si fuera otra prenda", aseguró.

Los lugares más comunes

Al parecer, hay dos escondites no tan secretos: la mesa de luz y en el ropero, preferiblemente con la ropa interior. "En el cajón de los calzones, pero está abandonado hace años. ¿Qué diría Marie Kondo?", se preguntó Fresca. A ella también le dieron un tip importante para los aparatos que utilizan pilas en vez de baterías recargables. "Consejo, sacale la pila... por que se sulfatan y lo arruinan... así cuando vuelvas a tener la picardía de usarlo, funcione correctamente".

Cuidado que nadie vaya a querer usar la computadora �� — Francisco ☀️ (@Francisco_srs) September 8, 2021