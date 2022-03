El pasado viernes, un usuario de Twitter decidió compartir con los seguidores su preocupación acerca de una serpiente que apareció en su patio, sin embargo, fue fuertemente cuestionado y burlado por unos arbustos fuera de lo común que tenía en su jardín. La publicación se hizo viral y círculo por todos lados.

Se pueden decir que los virales difundidos por las redes sociales todavía tienen algún carácter educativo para las personas, por eso muchos deciden pedir consejo o hacer preguntas acerca de algún tema. Esto se debe a que muchos individuos confían en los conocimientos de los cibernautas.

Como suele suceder en todo lo masivo, también existen aquellas personas que se aprovechan de estas incógnitas para reírse y jugar alguna que otra broma, este es lo que paso con Julio C. Villarreal que intento sacarse una duda acerca de una serpiente que apareció en su jardín, pero fue distinguido por otra cosa.

"¿Será peligrosa? ¡Amaneció hoy en el patio!", publicó Villarreal en cuenta de Twitter. Junto al twitt sumó una foto en la que aparece un reptil de tamaño mediano y color marrón-naranja, con algunos rayitos amarillos. El animal se encontraba enrollado sobre la tierra y junto a una maceta negra.

La pregunta era claramente sobre la serpiente, pero las respuestas no fueron precisamente referidas a ella. Muchos usuarios se detuvieron en la planta en la que estaba ubicado el bicho, que no era ni más ni menos que marihuana. Los mensajes al respecto coparon la red social del pajarito.

"La víbora sí es de las más venenosas y mortales. La planta pues ... Esa especie es dioica, o sea que algunas solo dan flores femeninas y otras solo masculinas. Las flores femeninas tienen resina y si se fuman, pega chido. Las hojas no hacen efecto. Ni las flores masculinas", le contestó un hombre. Un usuario le dijo amablemente y le recomendó "Creo que es casera, así que no, muy bonita planta te recomiendo que la cambies al suelo, los resultados te sorprenderán".

.

El comentario de un seguidor se ganó el puesto a la mejor respuesta. "No es peligroso, nomás no abuses, recuerda el dicho… Si no la controlas, no la fumes", comentó un joven cibernauta, mientras que otro le pidió un favor "Que bonita planta, nunca la había visto, me regalaría usted un piesito de su planta para sembrarlo, se ve muy elegante, ah y la viborita no hace nada".

Si bien muchos le hablaron de la Marihuana, otras personas también le aconsejaron acerca de la serpiente del jardín. "A leguas se distingue que es venenosa, es mejor llamar a bomberos o a alguien especializado en su manejo y traslado, por qué podría ser mortal si la manipulan, pero eso sí, no la maten, ayudan a controlar las plagas de ratones que son más mortales que la serpiente en sí", aseguró un hombre"

.

Algunos usuarios le recomendaron que le diera de comer ratones al reptil para mantenerlo dentro del hogar y que no salga a hacer daño por el barrio. Al poco tiempo de hacerse viral, una organización de cuidado animal mexicana llamada Herpeto, comunicó que el animal era una Cascabel de Diamantes y que si era venenosa.

Además, informaron que a la serpiente mantendrá la calma si no es molestada, por ende, lo mejor era que la dejara sola hasta que llegara alguna autoridad ambiental que la rescate y la lleve a su habitad natural que son los bosques tropicales.