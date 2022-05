Presentar a tu pareja en casa por primera vez bien podría ser considerado un deporte extremo. Tiene sentido que se dispare la adrenalina, siendo un momento tan especial que puede salir mal de tantas maneras. Frente a tal delicada tarea, cada familia tiene su manera de hacer sentir bienvenida a la visita en el hogar; pero pocos métodos son más extraños que aquel que se hizo viral en Twitter.

Este domingo, el usuario español Pablo Victoria compartió con sus seguidores en la red social del pajarito el extraño comportamiento de sus padres durante la primera vista de su novia al hogar. Resulta que su nueva pareja, cuyo nombre no comparte, es de nacionalidad italiana. Sin duda buscando celebrar la herencia cultural de la joven, los padres recurrieron al arte del disfraz para hacerla sentir bienvenida.

El resultado, que Pablo mostró en una foto adjuntada en el tuit viral, fueron los padres del enamorado vestidos de pies a cabeza de romanos. La dedicación debe ser resaltada: completos con togas y pollera en el caso del padre, que también empuñó una espada tamaño real, la pareja prestó atención a cada detalle, desde las sandalias en sus pies a la corona de hojas doradas sobre sus cabezas.

*Llevo a mi novia italiana a casa por primera vez*



— Yo: “Por favor, normalidad”

— Mis padres: *se visten de romanos* pic.twitter.com/Fk2nessd7g — Pablo Victoria (@Pabletexxx8) May 29, 2022

La respuesta de los internautas españoles fue inmediata: en pocas horas, el tuit logró reunir más de 140 mil "me gusta", cerca de 5 mil retuits y cientos de comentarios reaccionando al peculiar homenaje que hicieron los padres del novio. No fueron pocos los internautas que felicitaron a los padres por su dedicación: "Que bello. Toda una preparación para recibirla, se nota el empeño, el afecto. Feliz de tener papas así, pero ni hablar de suegros, afortunadísima la chica por tanto cariño. No se puede pedir más", escribió una cuenta.

"Dios, esto sí es una maravilla, yo si llego a ser madre sería igual. No hay nada mejor que tener unos padres así", "Quiero muchísimo a tus padres. En serio. ¡Me han alegrado la noche!", "Me parece lo más tierno del mundo, adóptenme", "Felicitaciones a tus padres! La mejor actitud contribuyente a la felicidad tuya", "lo encuentro extraordinario, tremendamente simpático y muy agradable!!!", "no quiero nada con nadie si no es para hacer cosas así", "Tienes unos padres muy guapos. Me encanto, en serio me alegro el rato" y "una novia italiana y unos viejos re kpos [SIC.], quien pudiera" fueron otros de los comentarios felicitando la iniciativa de los suegros.