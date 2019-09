Una joven para promocionar su fiesta de 15, grabó, junto a sus amigos, la imitación del videoclip de la canción Prayer In C, interpretada por Lilly Wood y The Prick con Robin Schulz.

La producción se llevó adelante el 31 de enero de 2016 en Uruguay y desde ese momento, lleva más de 113 millones de reproducciones en youtube.

La empresa que se dedicó a editarlo y de sumarle escenas al tema que fue un éxito mundial, afirmó que quiso darle una estética alternativa para lo que le piden por lo general para chicas de esa edad.

"No sé, me parece muy loco todo el asunto. Lo que pasa es que mucha gente se confunde el video original con el de mis quince. O vas leyendo los comentarios del video y la gente no puede creer que sea un cover", aseguró Melanie, la cumpleañera.

"En tiempo nos llevó como cinco jornadas. Y mucho laburo de props, maquillaje, que lo hizo un amigo de Mel, bastante tiempo y dedicación. El equipo que teníamos entonces era limitado, sobre todo para las tomas en movimiento", agregó.

Por otro lado, una empleada de la modesta productora, aseguró que muchos de esos videos son verdaderamente similares a los originales, pero otros, son inclusive hasta mejores por las ideas de su grupo de productores y de los mismos adolescentes.

"Siempre sirve para que otras chicas lo vean y eso genere laburo. Pero es una estética bastante alternativa para lo que son las quinceañeras que festejan su cumple. Digamos que nos ha sorprendido, sólo eso". comentó Susana, una de las líderes de este proyecto.

Por otro lado, se conoció que ambas partes hicieron un reclamo a Youtube, ya que no recibieron ni un sólo centavo de la plataforma, cuando supuestamente paga un euro por cada 60.000 resproducciones en un mes.